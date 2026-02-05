Η αύξηση καταγράφηκε τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στις διεθνείς, με την εγχώρια επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 546.947 επιβάτες, αυξημένη κατά 7,1%, και τη διεθνή κίνηση να φτάνει τους 1.445.588 επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 9,2% σε ετήσια βάση.

Αύξηση τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στον αριθμό των πτήσεων κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών τον Ιανουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της αεροπορικής κίνησης στην αρχή του έτους. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το αεροδρόμιο της Αθήνας εξυπηρέτησε συνολικά 1,99 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 8,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν η κίνηση είχε διαμορφωθεί σε 1,83 εκατ. επιβάτες.

Η αύξηση καταγράφηκε τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στις διεθνείς, με την εγχώρια επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 546.947 επιβάτες, αυξημένη κατά 7,1%, και τη διεθνή κίνηση να φτάνει τους 1.445.588 επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 9,2% σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των ταξιδιών προς και από την Αθήνα, με τη διεθνή κίνηση να διατηρεί ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι κινήσεις αεροσκαφών, οι οποίες τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθαν σε 17.748 πτήσεις, αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με τις 16.546 πτήσεις του ίδιου μήνα πέρυσι. Οι πτήσεις εσωτερικού ανήλθαν σε 6.569, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις έφτασαν τις 11.179, ενισχυμένες κατά 7,1% .