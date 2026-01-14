Με απόφαση του ΕΦΚΑ αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου.

Με απόφαση του ΕΦΚΑ αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου. Ο ΕΦΚΑ θα συνεχίσει να πληρώνει τις συντάξεις σε δύο δόσεις αλλά οι πληρωμές θα έχουν διαφορά λίγων ωρών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απόφαση.

Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ. Οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) πληρώνονται στις 27 Ιανουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 28 Ιανουαρίου. Οι πληρωμές αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις, με αυξήσεις, μειωμένη φορολογική παρακράτηση και συνολικό όφελος που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων αναμένεται να πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά – ν. 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΙΚΑ

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πληρωθούν την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΝΑΤ

Η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν επίσης την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το Δημόσιο, δηλαδή στις 29 Ιανουαρίου, ενώ ισχύει και η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.