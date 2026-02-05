Τα οικονομικά πακέτα που προσφέρθηκαν έφτασαν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τις 120.000 ευρώ.

Υψηλή ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της ΔΕΗ, με περίπου 1.300 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 16% του εγχώριου προσωπικού των περίπου 8.000 εργαζομένων. Το πρόγραμμα κατατάσσεται, βάσει μεγέθους, μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν υλοποιηθεί στον Όμιλο.

Τα οικονομικά πακέτα που προσφέρθηκαν έφτασαν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τις 120.000 ευρώ. Η εθελούσια έξοδος του 2025 υλοποιήθηκε μέσω δύο σχημάτων, εκ των οποίων το πρώτο αφορούσε εργαζόμενους κοντά στη συνταξιοδότηση και το δεύτερο προσωπικό του οποίου το αντικείμενο απασχόλησης περιορίζεται.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάχθηκαν εργαζόμενοι σε μονάδες παραγωγής που έχουν παύσει ή παύουν τη λειτουργία τους, όπως λιγνιτικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία και πετρελαϊκές μονάδες στην Κρήτη, καθώς και υπάλληλοι γραφείου.

Μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει περίπου 700 εργαζόμενοι, ενώ περίπου 600 αιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Σε περίπτωση έγκρισής τους, ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων θα ανέλθει στις 1.300.

Το πρόγραμμα εθελουσίας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΕΗ για την αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η μείωση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού, η ανακατανομή οργανωτικών θέσεων και η υλοποίηση προσλήψεων νεότερων εργαζομένων, τόσο στη μητρική εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της.