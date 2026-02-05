Ένας σύγχρονος χώρος πρασίνου με αστικό εξοπλισμό, σύστημα άρδευσης και πλούσια φύτευση.

To ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Ακακίου 4 και Ηπείρου,παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων η ΔΕΗ,στο πλαίσιο του στόχου της για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας.

Το νέο ΔΕΗ Mini Park,με συνολική έκταση 424 τ.μ., αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής, που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας και στοχεύει στη μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η διαμόρφωση του ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης,περιλαμβάνει νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα,η ΔΕΗ έχει φροντίσει για την τοποθέτηση έξι ξύλινων καθιστικών και ενός ηλιακού καθιστικού με θύρα USB, φωτιστικών, σημείων παροχής νερού,καθώς και ειδικών υποδομών όπως φωλιές πουλιών και ποτίστρες ζώων, χώρο ανταλλαγής βιβλίων και χώρο δραστηριοτήτων για παιδιά με ένα σκάμμα άμμου και μία τρίλιζα,δημιουργώντας ένα φιλόξενο και ευχάριστο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, η ΔΕΗ υλοποιεί πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Τα ΔΕΗ Mini Parks εντάσσονται σε αυτή τη λογική, καθώς προσφέρουν πρακτικές λύσεις που συνδυάζουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.