Η απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου για ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει ένα περιορισμένο χτύπημα στο Ιράν, δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται ένα περιορισμένο χτύπημα, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να κάνει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους: «Υποθέτω μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Μία επίθεση μικρότερης κλίμακας είναι ένα από τα δύο σενάρια που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο μυαλό του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Οι επιλογές που εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι είτε επιχείρηση διάρκειας μίας εβδομάδας, με πλήγματα που θα έχουν στόχο την αλλαγή του καθεστώτος, είτε μιας μικρότερης κλίμακας επίθεση σε κυβερνητικούς και στρατιωτικούς στόχους του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχος που επικαλείται η WSJ, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μίας αρχικά περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης, προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του για μια πυρηνική συμφωνία.

Αραγτσί: Σε 2-3 ημέρες το προσχέδιο της αντιπρότασης

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι θα έχει έτοιμο το προσχέδιο της αντιπρότασης της Τεχεράνης μέσα σε 2-3 ημέρες. Στη συνέχεια θα το εξετάσουν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, ενώ περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών είναι πιθανές σε περίπου μία εβδομάδα.

«Δεν έχουμε προσφέρει καμία αναστολή και η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου», επεσήμανε επίσης ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW. «Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», συμπλήρωσε.

Ακόμα, δήλωσε ότι θα θεσπιστούν τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ειρηνικό επίπεδο, με αντάλλαγμα για κάποιες κινήσεις σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, αλλά δεν έδωσε διευκρινίσεις.

Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» - Το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο

Την ίδια ώρα, το «USS Gerald R. Ford», το δεύτερο αεροπλανοφόρο που στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, πέρασε πλέον στη Μεσόγειο.

Ο Ντέιβιντ Πάροντι ανάρτησε στο X φωτογραφίες που δείχνουν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο να περνά το Στενό του Γιβραλτάρ για να εισέλθει στη Μεσόγειο. Ο φωτογράφος δήλωσε στο BBC Verify ότι έβγαλε τις φωτογραφίες το πρωί της Παρασκευής, ενώ το βρετανικό δίκτυο επαλήθευσε ότι το «USS Gerald R. Ford» πέρασε στη Μεσόγειο.

Το «USS Gerald R. Ford» είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο και το πιο προηγμένο των ΗΠΑ. Έχει μήκος 337 μ.- δηλαδή μεγαλύτερο από το ύψος του Πύργου του Άιφελ (330 μ.)- και είναι πυρηνοκίνητο. Αριθμεί πλήρωμα 4.500 ατόμων, φέρει 90 αεροσκάφη, ενώ η ταχύτητά του ξεπερνά τους 30 κόμβους.

Χθες το CNN δημοσίευσε χάρτη των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, ανάμεσά τους το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» και η ομάδα κρούσης του.