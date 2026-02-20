Ο ΥΠΕΞ του Ιράν εκτιμά ότι τα επόμενα 24ωρα θα έχει έτοιμο ένα προσχέδιο της αντιπρότασης για να το εξετάσουν κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι ενώ αναμένει περισσότερες συνομιλίες με τις ΗΠΑ σε περίπου μια εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ δε ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου στις συνομιλίες που είχαν με το Ιράν στη Γενεύη, και το Ιράν δεν προσφέρθηκε να αναστείλει τον εμπλουτισμό, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί προσθέτοντας ότι αναμένει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο αντιπρότασης εντός ημερών.

«Δεν έχουμε προσφέρει καμία αναστολή και η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW. «Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», είπε.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι θα θεσπιστούν τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ειρηνικό επίπεδο, σε αντάλλαγμα για κάποιο είδος δράσης σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης, δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιπρόταση του Ιράν προς τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά είπε ότι πιστεύει ότι μια διπλωματική συμφωνία είναι εφικτή και θα μπορούσε να επιτευχθεί «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Όπως είπε αναμένει να έχει έτοιμο ένα προσχέδιο της ιρανικής αντιπρότασης τις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες για να το εξετάσουν κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, με περισσότερες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να είναι πιθανές σε περίπου μια εβδομάδα.

Το τελεσίγραφο τουι Τραμπ

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στην Τεχεράνη προθεσμία 10-15 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία ή να αντιμετωπίσει «πολύ άσχημα πράγματα» εν μέσω μιας στρατιωτικής συσσώρευσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που έχει τροφοδοτήσει φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο.

Ο Αραγτσί σχολίασε ότι μια στρατιωτική «επιλογή» το μόνο που θα κατάφερνει είναι να περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές φέρεται να απαίτησαν επίσης μια λεπτομερή πρόταση εντός μιας εβδομάδας, δήλωσε αξιωματούχος που επικαλείται το MS NOW.

