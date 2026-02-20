Οι διαδοχικές κρίσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της ΕΕ, περιορίζοντας τη δυνατότητα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επανάφερε στο προσκήνιο την ανάγκη έκδοσης κοινού χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων. Υποστηρικτής της ιδέας των ευρωομολόγων εδώ και χρόνια, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στη γερμανική κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στον κοινό δανεισμό.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι διαδοχικές κρίσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της ΕΕ, περιορίζοντας τη δυνατότητα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις επιπτώσεις των εμπορικών δασμών των ΗΠΑ, τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους κινδύνους από πιθανούς περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χωρίς κοινή έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότηση της άμυνας, της πράσινης μετάβασης και στρατηγικών επενδύσεων, η οικονομία της ΕΕ ενδέχεται να δυσκολευτεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η στάση εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει μεταβληθεί, καθώς πλέον και οι κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας και της Ολλανδίας εμφανίζονται πιο θετικές στην ιδέα ενός κοινού, υψηλής ρευστότητας, ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου σε ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ απηύθυνε πρόσφατα έκκληση προς τους ηγέτες της ΕΕ να εξετάσουν το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει εκφράσει εκ νέου την αντίθεσή του στον κοινό δανεισμό, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του Βερολίνου.