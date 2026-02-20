Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με το τρίτο τρίμηνο, όταν η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 4,4%

Η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το τέταρτο τρίμηνο, υπό το βάρος των επιπτώσεων από το «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και της υποχώρησης των καταναλωτικών δαπανών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,4% το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και ανέμεναν ανάπτυξη 3,0%.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με το τρίτο τρίμηνο, όταν η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 4,4%. Η έρευνα του Reuters ολοκληρώθηκε πριν από τη δημοσίευση στοιχείων που έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε σε υψηλό πενταμήνου τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που επιβάρυνε περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αφαίρεσε περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα από το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου, λόγω της μειωμένης παροχής υπηρεσιών από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, της πτώσης των κρατικών δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες και της προσωρινής μείωσης των παροχών του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της χαμένης παραγωγής αναμένεται να ανακτηθεί, το CBO προειδοποίησε ότι απώλειες ύψους 7 έως 14 δισ. δολαρίων δεν θα αντισταθμιστούν.

Λίγο πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «λουκέτο κόστισε στις ΗΠΑ τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ», επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του σε νέα διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης και ζητώντας χαμηλότερα επιτόκια.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το εισόδημα παρουσίασαν μικτή εικόνα. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) ενισχύθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας ελαφρώς τις προβλέψεις, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,4%. Ο δομικός δείκτης PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε άνοδο 3% σε ετήσια βάση και 0,4% σε μηνιαία βάση, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το προσωπικό εισόδημα των Αμερικανών αυξήθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες κατέγραψαν αντίστοιχη άνοδο 0,4%, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον του τέταρτου τριμήνου.