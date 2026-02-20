Πρόστιμο στον άνδρα που έβαλε τον σκύλο να κάνει τη «βρόμικη»- και παράνομη- «δουλειά».

Ένας άνδρας στην Κατάνια της Σικελίας εκπαίδευσε τον σκύλο του να αφήνει σακούλες σκουπιδιών στην άκρη του δρόμου, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί για την καταπολέμηση της παράνομης ρίψης απορριμμάτων, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία.

«Η εφευρετικότητα δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει άλλοθι για την αγένεια», ανέφερε ανάρτηση στον λογαριασμό του δήμου στο Facebook, που συνοδευόταν από βίντεο με τη «δράση» του σκύλου.

Στο βίντεο, ένας μικρόσωμος σκύλος περπατά κατά μήκος του δρόμου, με μια σακούλα σκουπιδιών στο στόμα, την οποία αφήνει στην άκρη. Σύμφωνα με τις αρχές, τα πλάνα δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας. Το ζώο είχε εκπαιδευτεί προκειμένου οι κάμερες να μην καταγράψουν τον κηδεμόνα του να αφήνει τα απορρίμματά του παράνομα.

Συμπεριφορά που είναι «διπλά λανθασμένη», όσο και «πανούργα», καθώς μολύνει την πόλη ενώ προσπαθεί να παρακάμψει τους κανόνες εκμεταλλευόμενος ένα ανυποψίαστο κατοικίδιο, υπογράμμισε ο δήμος. Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Η παράνομη ρίψη απορριμμάτων αποτελεί επίμονο πρόβλημα στην Ιταλία, ιδιαίτερα στον νότο, με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Το 2023 καταγράφηκαν περισσότερα από 9.300 τέτοια παραπτώματα, αύξηση 66% μέσα σε ένα χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί αυτή η συμπεριφορά, αυξάνονται οι δήμοι που τοποθετούν κάμερες και έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της παράνομης ρίψης απορριμμάτων και της λανθασμένης χρήσης των σημείων ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, η μη εξουσιοδοτημένη απόθεση απορριμμάτων- στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι σακούλες με τα σκουπίδια των νοικοκυριών- μπορεί να επιφέρει πρόστιμα από 1.500 έως 18.000 ευρώ, αλλά και την πιθανότητα ποινικής δίωξης.

{https://www.youtube.com/watch?v=eUdiwnRZS8Y}

Πηγή: Guardian