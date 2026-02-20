Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν ξεκινήσει επαγγελματική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.

Νέα προγράμματα στήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 50% προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, παρουσιάζοντας την πορεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Όπως γνωστοποίησε, έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να προκηρυχθούν δύο νέες δράσεις μέσω ΕΣΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται αφενός σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου σε νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Η αρχή θα γίνει με το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ», συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, που έχει στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης και σε κλάδους όπου καταγράφεται σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Το πρόγραμμα θα αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ, με τις επιδοτήσεις να ανέρχονται έως το 50% και ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ. Οι ενισχύσεις θα κατευθυνθούν κυρίως σε παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, τα χημικά και τα πλαστικά, τα βασικά μέταλλα, τα ηλεκτρονικά και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, τα βιομηχανικά μηχανήματα, ο μεταφορικός εξοπλισμός, καθώς και σε καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα όπως η ένδυση, η υπόδηση και τα έπιπλα.

Παράλληλα, θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους, όπως μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και λογιστές, οι οποίοι θα λάβουν επιδότηση 13.000 ευρώ για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης ή επαγγελματικού γραφείου. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν ξεκινήσει επαγγελματική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.

Ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε επίσης το άνοιγμα εκ νέου του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, καθώς και την έναρξη του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με χαρτοφυλάκιο ύψους 365 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τον ερχόμενο Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», με επιδοτήσεις που θα φτάνουν έως και το 90%, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων αντίστοιχων με το «Σπίτι μου ΙΙ» και με στόχο κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1990. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για πιλοτικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα συνδυάζει ενεργειακή αναβάθμιση σε ποσοστό 20% έως 30% και εργασίες ανακαίνισης σε ποσοστό 70% έως 80%.

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του φετινού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους-ρεκόρ 16,7 δισ. ευρώ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027. Υπενθύμισε ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου 2026, ενώ το ένατο και τελευταίο αίτημα εκταμίευσης θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Μέχρι σήμερα, από τα 18,2 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων έχουν εισπραχθεί 12,9 δισ. ευρώ και από τα 17,8 δισ. ευρώ των δανείων 11,7 δισ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού πακέτου.

Για το ΕΣΠΑ 2021-2027, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση πόρων, με ποσοστό 22%, σημειώνοντας ότι οι προσκλήσεις έχουν φτάσει στο 86% και οι εντάξεις στο 57%. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις πρώτες που κατέθεσαν πρόταση ενδιάμεσης αναθεώρησης, ενσωματώνοντας τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη διαχείριση υδάτων, την προσιτή στέγαση, την καινοτομία και την άμυνα, ενώ ειδικά για το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης οι προσκλήσεις αγγίζουν το 92% και οι εντάξεις το 64%.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαθανάσης χαρακτήρισε το 2026 ως μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία καλείται να κινηθεί σε ένα διεθνές περιβάλλον με ισχυρούς αντίθετους ανέμους.

