Οι απαντήσεις της Ουκρανίας στα πιο δύσκολα ερωτήματα ενόψει της επόμενης συνάντησης με Ρωσία και ΗΠΑ είναι έτοιμες, αποκάλυψε ο Ζελένσκι.

«Είμαστε έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του νέου κύκλου τριμερών συνομιλιών που είναι η ουκρανική αντιπροσωπεία με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Διευκρίνισε ωστόσο, πως «όχι συμβιβασμούς εις βάρος της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας μας. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για συμβιβασμούς με τις ΗΠΑ. Αλλά όχι για να λαμβάνουμε τελεσίγραφα από τους Ρώσους ξανά και ξανά. Αυτοί είναι οι επιτιθέμενοι. Όλοι το έχουν αναγνωρίσει. Δεν έχει αλλάξει. Πολλές χώρες που ήταν μεσολαβητές ή προσπάθησαν να είναι μεσολαβητές από την αρχή αυτού του πολέμου, ειδικά στη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και σε άλλες χώρες, όλες αναγνωρίζουν ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος» τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Kyoto News.

Επισήμανε πως «είναι ήδη δικός μας συμβιβασμός που μιλάμε με τον επιτιθέμενο για συμβιβασμούς. «Μείνετε στο σημείο που μένουμε κι εμείς» - αυτός είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός. Πήραν σχεδόν το 20% του εδάφους μας. Και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ειρήνη αυτή τη στιγμή, με βάση το «Μείνετε όπου μένουμε». Αυτός είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός».

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2024781602014822759}

Ο Ζελένσκι στη συνέντευξή του χαρακτήρισε τελεσίγραφο όσα προσφέρει η Ρωσία ως συμβιβασμό. «Τι είναι έτοιμοι να κάνουν; Είπαν: «Είμαστε έτοιμοι να μην καταλάβουμε τις άλλες περιοχές σας». Αλλά είναι τρομοκρατία. Ακόμα και αυτή η γλώσσα, είναι τρομοκρατία. «Είμαι έτοιμος να μην σας σκοτώσω - δώστε μας τα πάντα». Τι σημαίνει αυτό; Δεν είναι συμβιβασμός. Αυτό είναι τελεσίγραφο. Γι' αυτό είπα: Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς που σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, τον στρατό μας, τον λαό μας και τα παιδιά μας. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για τελεσίγραφα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, «10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται τώρα στο έδαφος της Ρωσίας. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός ότι αποκτούν γνώσεις για τον σύγχρονο υβριδικό πόλεμο. Ξέρουν πώς να αμύνονται ενάντια σε πυραύλους, ενάντια σε διαφορετικούς τύπους drones - συμπεριλαμβανομένων drones οπτικών ινών - από FPV έως drones μεγάλης εμβέλειας. Μαθαίνουν τώρα στο έδαφος της Ρωσίας, επειδή απαντάμε στις επιθέσεις της Ρωσίας. Έτσι έχουν αυτή την ευκαιρία. Τι θα κάνουν με αυτές τις γνώσεις; Το ελάχιστον, θα μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις και την εμπειρία τους πίσω στη Βόρεια Κορέα».

«Οι απαντήσεις της Ουκρανίας είναι έτοιμες»

Με ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι «η διαπραγματευτική μας ομάδα παρέδωσε λεπτομερή έκθεση μετά τις συναντήσεις της στην Ελβετία. Συγκεκριμένα, συζητήσαμε πτυχές που δεν μπορούσαν να συζητηθούν τηλεφωνικά. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα για την ακριβή εργασία της στο πλαίσιο των οδηγιών, καθώς και για την υπομονή της σε όλες τις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά - οι οποίες δεν ήταν πάντα εύκολες ή λογικές. Είναι σημαντικό οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ να κάνουν επίσης ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουν τις διαπραγματεύσεις εποικοδομητικές, και η Ουκρανία τους υποστηρίζει πλήρως σε αυτό - η συμβολή μας επικεντρώνεται πάντα αποκλειστικά στην εποικοδομητική συνεργασία.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2024855305855631404}

»Πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για να τερματιστεί ο πόλεμος με αξιοπρέπεια, και η ικανότητα του κόσμου να ασκήσει πίεση στον επιτιθέμενο θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση ότι μια αξιοπρεπής ειρήνη θα αντικαταστήσει τον πόλεμο. Βασιζόμαστε σε έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων που θα διοργανωθεί πολύ σύντομα, ήδη από τον Φεβρουάριο, και ότι αυτός ο γύρος θα γίνει πραγματικά παραγωγικός.

»Οι απαντήσεις της Ουκρανίας στα πιο δύσκολα ερωτήματα ενόψει της επόμενης συνάντησης είναι έτοιμες. Οι προτεραιότητες για την διαπραγματευτική μας ομάδα για τη μελλοντική συνάντηση σε τριμερή μορφή και με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθοριστεί. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ετοιμότητα των ηγετών να συναντηθούν και να επιλύσουν ζητήματα που δεν μπορούν ακόμη να διευθετηθούν σε επίπεδο ομάδας.

»Η μορφή των ηγετών είναι αυτή που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική από πολλές απόψεις, και η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια τέτοια μορφή. Η ομάδα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για πρόοδο σε ανθρωπιστικά ζητήματα - οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου πρέπει να συνεχιστούν. Αναμένουμε ότι μια ανταλλαγή θα είναι δυνατή πολύ σύντομα» έγραψε ο Ζελένσκι ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους.