Μόνιμο χαρακτήρα αποκτάει η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με νέες τροποποιήσεις να παρατείνουν τη λειτουργία της έως το τέλος του 2026, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση φορολογικών διαφορών.

Περισσότεροι από 7.000 φορολογούμενοι έχουν προσφύγει έως σήμερα στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του ν. 4714/2020, έναν θεσμό που αρχικά θεσπίστηκε ως προσωρινός, αλλά πλέον, λόγω της εκτεταμένης αξιοποίησής του, αποκτά χαρακτηριστικά μόνιμου μηχανισμού αποσυμφόρησης της φορολογικής δικαιοσύνης. Η δυνατότητα προσφυγής παρέχεται μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, είτε μετά την άσκηση προσφυγής, είτε έφεσης είτε αίτησης αναίρεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και τηρούνται τα χρονικά όρια που θέτει ο νομοθέτης.

Νέες τροποποιήσεις στη λειτουργία και την επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επήλθαν με απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 756. Με τις παρεμβάσεις αυτές καθορίζεται εκ νέου η έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής, ενώ παρατείνεται τόσο η διάρκεια όσο και το εύρος των αρμοδιοτήτων της, αντανακλώντας την αυξημένη προσφυγή των φορολογουμένων στη διαδικασία της εξώδικης επίλυσης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή θα αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έδρα της Επιτροπής παραμένει η Αθήνα, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 10, ενώ προβλέπεται η λειτουργία Παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Φράγκων 2-4, όπου θα στεγάζονται και οι αντίστοιχες γραμματείες.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, με τρία Τμήματα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε Τμήμα θα ορίζονται έως δύο εισηγητές, εφοριακοί υπάλληλοι με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε αντικείμενα ελέγχου, νομικής υποστήριξης ή δικαστικού έργου της ΑΑΔΕ ή της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται από γραμματείς τόσο στην έδρα όσο και στο Παράρτημα.

Σημειώνεται πως με το άρθρο 255 του νόμου 5222/2025, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, παρατάθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών έως τις 24 Ιουλίου 2026 για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 23 Ιουλίου 2026. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες προηγούμενες αιτήσεις είχαν απορριφθεί για τυπικούς λόγους ή έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νεότερη νομολογία.

Επιπλέον, προβλέπεται παράταση των προθεσμιών για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και για την έκδοση των σχετικών πρακτικών έως τις 31 Μαρτίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει και η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων και των Γραμματέων της Επιτροπής. Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν έως το τέλος του 2026 θα θεωρούνται σιωπηρά απορριφθείσες, ενώ για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής αναστέλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης από τα αρμόδια δικαστήρια, με εξαίρεση την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Η παράταση της λειτουργίας της Επιτροπής κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης αξιοποίησης του θεσμού από τους πολίτες και αποσκοπεί στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Αλλαγές στη διαδικασία εξώδικης επίλυσης περιλαμβάνονται και στον νέο νόμο για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τη νέα πορεία της διαδικασίας, από τον έλεγχο της υπόθεσης έως την οριστική επίλυση ή τη ματαίωση της διαφοράς. Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης και στη συνέχεια διαμορφώνει συγκεκριμένη πρόταση συμβιβασμού, στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους ποσά, όπως κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Η πρόταση κοινοποιείται στον φορολογούμενο ηλεκτρονικά και αυτός διαθέτει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποφασίσει αν θα την αποδεχθεί. Σε περίπτωση αποδοχής, υπογράφεται το πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ενώ ο φορολογούμενος επιλέγει τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης. Για να οριστικοποιηθεί ο συμβιβασμός, απαιτείται η καταβολή ελάχιστου ποσού, ίσου με το 30% του κύριου φόρου ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της ρύθμισης, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται. Αντίστοιχα, αν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση ή η διαδικασία αποτύχει, η υπόθεση επιστρέφει στο δικαστήριο, ενώ εάν εντός 60 ημερών δεν ζητηθεί η συνέχιση της δίκης, η υπόθεση καταργείται.