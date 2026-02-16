Νέο κύμα κακοκαιρία θα προσεγγίσει και σήμερα την Αττική όπου θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Ο αίθριος καιρός του Σαββατοκύριακου θα δώσει την σκυτάλη σε βροχές και καταιγίδες, αρχής γενομένης από σήμερα Δευτέρα. Η Αττική θα δοκιμαστεί ακόμα και με καταιγίδες, οι οποίες θα είναι σχετικά έντονες κατά τόπους.

Σύμφωνα με το windy, καταιγίδες θα ξεκινήσουν στην Αττική, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας από τις 11 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα βόρεια προάστια, το κέντρο της πόλης, τα δυτικά αλλά και τα ανατολικά προάστια.

Ο καιρός αργά το απόγευμα θα φτιάξει καθώς θα σταματήσουν τα φαινόμενα ενώ το βράδυ δεν προβλέπεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε άλλες περιοχές της χώρας σήμερα. Πιθανώς κατά τόπους θα είναι έντονες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.