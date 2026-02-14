Μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, πάνω από 1.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν από την πλατεία Συντάγματος τα περισσότερα από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που συμμετείχαν στο χθεσινό συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Όπως ανέφεραν οι παραγωγοί, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ για συμπαράσταση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Σε δηλώσεις του από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση και σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου Ε-65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις κινητοποιήσεις και δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Ανάλογο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μανόλης Χνάρης.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο κ. Φάμελλος «εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και τις 'γαλάζιες ακρίδες' του κ.Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφο» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.