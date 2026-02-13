Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με καλό καιρό θα ξημερώσει το Σάββατο, ενώ μετά το μεσημέρι σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου θα έχουμε βροχές στα ΔΒΔ της χώρας μας, τα οποία θα επεκταθούν στη δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε στη ΒΔ Ήπειρο, αλλά και χιόνια πάνω από 1500 και 1600 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς στα κεντρικά, από 9 έως και 16 στα βόρεια και στους 20 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά τους 16 με 18 βαθμούς.

Την Κυριακή θα έχουμε νέες συννεφιές, όπως και τη Δευτέρα, ενώ από την Τετάρτη θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 19/2 έως 22/2 μια νέα διαταραχή θα πλησιάσει στη χώρα μας ρίχνοντας τη θερμοκρασία, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκης Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=311dstNETHs}