Οι βροχές συνεχίζονται ενώ τα μποφόρ δυναμώνουν με την θερμοκρασία πάντως να κινείται σε υψηλά επίπεδα, αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Οι βροχές και οι καταιγίδες δεν λένε να μας εγκαταλείψουν με τον καιρό των τελευταίων ημερών να μοιάζει «κολλημένος» λόγω των αλλεπάλληλων καιρικών διαταραχών. Ομπρέλες και αδιάβροχα έχουν την τιμητική τους και όπως δείχνει και η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του μετά την βροχερή Τσικνοπέμπτη το τετραήμερο που ακολουθεί δεν θα αλλάξει «ρότα» ο καιρός. Βέβαια ενώ θα δοκιμάσουν τις αντοχές μας οι έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, θυμίζοντας ότι η Άνοιξη πλησιάζει. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα συνεχιστούν επ’ αόριστον με μικρά διαλείμματα, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι καταιγίδες θα είναι τοπικές, ενώ σταδιακά θα έχουμε και ανοδική θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας μέχρι και 25°C στη Βόρεια Κρήτη.

Αιτία αυτής της επίμονης καιρικής διαταραχής ένα εκτεταμένο πεδίο χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων με κέντρα στο Βόρειο Αιγαίο, την Αδριατική και το Τυρρηνικό Πέλαγος επηρεάζει την Ελλάδα, προκαλώντας βροχές και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Η Δυτική Ελλάδα, η Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα δουν έντονες βροχοπτώσεις το επόμενο 24ωρο, ενώ οι άνεμοι στα νότια πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια γύρω στους 16°C και στα νότια μέχρι τους 19°C.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

Εκτεταμένο πεδίο χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων με κέντρα στο Β. Αιγαίο, την Αδριατική και το Τυρρηνικό Πέλαγος μετατοπίζεται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στην περιοχή μας και κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη, το Α. Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν παντού Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 16 και στα νότια τους 19 βαθμούς.

Το Σάββατο (14/2), αρχικά ο καιρός θα είναι βελτιωμένους με λίγες βροχές το πρωί μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά τις απογευματινές-βραδινές ώρες στη ΒΔ Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τη νύχτα τοπικές βροχές θα σημειωθούν ακόμα στο Ν. Ιόνιο, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Ν-ΝΔ με ένταση η οποία στο Β. Ιόνιο το απόγευμα θα φθάσει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, όπου θα φθάσει του 21 βαθμούς.

Την Κυριακή (15/2), βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στη Θράκη, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, πλησιάζοντας στη Β. Κρήτη τους 25 βαθμούς.

Τη Δευτέρα (16/2), οι συνθήκες θα είναι αρκετά ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από πλευράς έντασης, σημαντικότερες θα είναι οι βροχές στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.