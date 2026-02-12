Τα δώρα που έλαβαν ο Μητσοτάκης και τα μέλη της κυβέρνησής του το 2025.

Τα χαλιά φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για δώρο σε πολιτικές συναντήσεις, αφού υπήρξαν τέσσερις περιπτώσεις το 2025 που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του δέχθηκαν ένα τέτοιο αντικείμενο.

Η προεδρία της κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 22 δώρα που δέχθηκαν πέρυσι ο πρωθυπουργός, υπουργοί και υφυπουργοί. Η λίστα περιλαμβάνει έξι περιπτώσεις που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε δώρα και τα τρία από αυτά τα αντικείμενα ήταν χαλιά.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δώρισε στον πρωθυπουργό ένα χειροποίητο παραδοσιακό χαλί από μαλλί, διαστάσεων 1,50 Χ 2,00 μ., όταν συναντήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Αλλά και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δώρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη δύο μικρά, μάλλινα χειροποίητα χαλιά, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Αθήνα, στις 16 Νοεμβρίου.

Επίσης, ο Μαχμούντ Αμπάς δώρισε στον πρωθυπουργό μία φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία, ο Αλγερινός υπουργός Εξωτερικών, Αχμέντ Ατάφ παραδοσιακά βάζα σε τρία μεγέθη, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων μία απεικόνιση του Αγίου Τάφου σε χαλκογραφία με αλαβάστρινη κορνίζα και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έναν ασημένιο δίσκο εγχάρακτο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της κυβέρνησης περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης και καταχωρίζονται σε Ειδικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο εφόσον:

Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα 200 ευρώ,

Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και 200 ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της κυβέρνησης ή ο υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου,

Πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ανεξάρτητα από την αξία τους.

