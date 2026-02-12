Στο νοσοκομείο βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, με έντονο άλγος στην κοιλιακή χώρα και πυρετό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο τραγουδιστής νοσούσε από κάποια ιογενή λοίμωξη και αναμενόταν μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει το εξιτήριό του.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή Live News και τη συχνότητα του MEGA, έγινε γνωστό πως το Σάββατο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα νοσηλευτεί μέχρι και το Σάββατο οπότε και θα χειρουργηθεί, αφού εντοπίστηκαν δύο πέτρες στη χολή.

