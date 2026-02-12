Ο αλ Σάρα είναι ο «κύριος στόχος» του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Πέντε σχέδια για τη δολοφονία του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ- Σάρα ή κορυφαίων υπουργών του απετράπησαν πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για το Ισλαμικό Κράτος.

Ο αλ Σάρα έγινε στόχος της οργάνωσης Saraya Ansar al-Sunnah δύο φορές, στο βόρειο Χαλέπι και στη νότια Νταράα. Πρόκειται για την οργάνωση που έκανε βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό το περασμένο καλοκαίρι.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της περιοχής επιβεβαίωσε το περασμένο φθινόπωρο πως απετράπησαν απόπειρες δολοφονίας του αλ Σάρα, όταν οι αρχές ασφαλείας της Συρίας έλαβαν πληροφορίες για αυτά τα σχέδια, από γειτονική χώρα.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει εντατικοποιήσει τη στρατολόγηση μελών μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και χαρακτηρίζει αποστάτη τον Σάρα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, ο ISIS επικεντρώνεται στην αποσταθεροποίηση της νέας κυβέρνησης στη Δαμασκό και «εκμεταλλεύεται τα κενά ασφαλείας και την αβεβαιότητα» στη χώρα. Ο Σάρα είναι ο «κύριος στόχος» του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, αναφέρει ο ΟΗΕ, που επισημαίνει πως οργάνωση δρα μέσω διάφορων ομάδων σε όλη τη χώρα, ώστε να έχει μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο ISIS συνεχίζει να αποτελεί μια πρόκληση στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς αναλυτές λένε ότι η οργάνωση ανασυντάχθηκε τους τελευταίους μήνες, επωφελούμενη από το κενό ασφαλείας και την πληθώρα όπλων που κατέκλυσαν τη Συρία όταν οι δυνάμεις του Άσαντ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η οργάνωση έχει 3.000 ενόπλους στις δύο χώρες, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στη Συρία.

Πρόσφατα η Δαμασκός πήρε τον έλεγχο φυλακών και στρατοπέδων όπου κρατούνται ύποπτοι ως μέλη του ISIS και συγγενείς τους, στη βορειοανατολική Συρία. Η Δαμασκός ελέγχει τώρα το στρατόπεδο αλ- Χολ, όπου βρίσκονται περίπου 25.000 συγγενείς υπόπτων, που σύμφωνα με αναλυτές αποτελεί μια «ωρολογιακή βόμβα».

Πηγή: Guardian