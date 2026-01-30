Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη συμφωνία αφού οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, κατέλαβαν αυτόν τον μήνα εκτεταμένες περιοχές στη βόρεια και ανατολική Συρία από τις SDF.

Η συριακή κυβέρνηση και η κουρδικής ηγεσίας οργάνωση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή συνολική συμφωνία που προβλέπει καθολική κατάπαυση του πυρός και σταδιακή ενσωμάτωση στρατιωτικών και διοικητικών δομών στο συριακό κράτος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις γραμμές του μετώπου στη βόρεια Συρία, οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού θα αναπτυχθούν στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί - βορειοανατολικά της χώρας - που σήμερα ελέγχονται από τους Κούρδους (SDF) και οι κουρδικές δυνάμεις θα παραμείνουν συγκροτημένες σε τρεις ταξιαρχίες.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη συμφωνία αφού οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, κατέλαβαν αυτόν τον μήνα εκτεταμένες περιοχές στη βόρεια και ανατολική Συρία από τις SDF, αναγκάζοντας τις κουρδικές δυνάμεις να υποχωρήσουν σε έναν όλο και μικρότερο θύλακα.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας στρατιωτικής μεραρχίας που θα περιλαμβάνει τρεις ταξιαρχίες των SDF, καθώς και τη συγκρότηση μιας ταξιαρχίας για τις δυνάμεις στην πόλη Κομπάνι, γνωστή και ως Άιν αλ-Άραμπ, η οποία θα υπάγεται στη διοίκηση της επαρχίας Χαλεπίου.

«Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενοποίηση της συριακής επικράτειας και στην επίτευξη πλήρους ενσωμάτωσης στην περιοχή, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και των κοινών προσπαθειών για την ανοικοδόμηση της χώρας», αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας, όπως ανακοινώθηκε από τις SDF.

Ανώτερος αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία είναι οριστική και επιτεύχθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της θα ξεκινήσει άμεσα.

