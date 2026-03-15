Ο Ατρόμητος αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για την ΑΕΚ, που άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι μετά το 2-2 ύστερα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα δυτικά προάστια, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Η Ένωση δεν κατάφερε να χαρεί για πολύ τη μοναξιά της κορυφής στην οποία είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα, καθώς ισοβαθμεί ξανά με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ οι «κυανόλευκοι» ελπίζουν πάντοτε σε συμμετοχή στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τρομερή ορμή και μέσα στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα είχε κιόλας δύο τελικές στην εστία, με τον Γκουγκεσασβίλι να διώχνει σε κόρνερ το σουτ του Μάνταλου στο 1΄ και στην εκτέλεσή του να αποκρούει και την κεφαλιά του Μουκουντί.

Προϊόντος του χρόνου οι «κυανόλευκοι» άρχισαν να πατούν καλύτερα, μπόρεσαν να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα και να περιορίσουν την επιθετικότητα της Ένωσης, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τους χώρους.

Στο 28΄ από λάθος πάσα του Μουκουντί ο Στρακόσα μπλόκαρε το σουτ του Ουκάκι, αλλά στο 33΄ ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην κεφαλιά του Μήτογλου, που βρέθηκε μόνος κι ανενόχλητος στο πίσω δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ.

Ο Έλληνας αμυντικός δεν πανηγύρισε το γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του, που ήταν το πρώτο για τη νυν και μάλιστα στην πρώτη συμμετοχή του ως βασικός.

Ο Στρακόσα μπλόκαρε ένα σουτ του Τσούμπερ στο 35΄ και στο 43΄ η βολίδα του Καραμάνη τράνταξε το δοκάρι του, για να ακυρωθεί στη συνέχεια το γκολ του Μπάκου ως οφσάιντ του σκόρερ, ενώ το ίδιο συνέβη με το τέρμα του Βάργκα στο 45΄+1.

Το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε να επιδείξει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά μετά την πρώτη ώρα το παιχνίδι... πήρε φωτιά. Στο 63΄ έγραψε το 1-1 με απίθανο πλασέ από το ύψος της περιοχής κι έξι λεπτά αργότερα ο Σέρβος υπέγραψε την ανατροπή με το δεύτερο τέρμα του, από γύρισμα του Κοϊτά.

Μια ανατροπή που δεν κράτησε όμως για πολύ, αφού στο 71ο λεπτό ο Ατρόμητος έφτασε στην ισοφάριση, ξανά από στημένη μπάλα: ο Ούρονεν έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι με εκτέλεση κόρνερ και ο αμαρκάριστος Μουτουσαμί έκανε το 2-2.

Με τον χρόνο να λιγοστεύει η ΑΕΚ ενέτεινε την πίεση. Στο 85΄ ο Γκουγκεσασβίλι έκανε μεγάλη απόκρουση πάνω στη γραμμή σε κεφαλιά του Βάργκα, ενώ στο 86΄ το σουτ του Ρέλβας πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα σημειώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με την τύχη να γυρίζει την πλάτη στην Ένωση καθώς η κεφαλιά του Μουκουντί σε εκτέλεση κόρνερ κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης το εναέριο σουτ του Γιόβιτς από πολύ κοντά σταμάτησε στην αριστερή δοκό!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Ευαγγέλου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καραμάνης - Πένραϊς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ