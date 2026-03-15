Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Τετ Α Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος, μιλώντας για την πορεία του, τις έντονες στιγμές, αλλά και την απώλεια των γονιών του.

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε: «Είπα στον πατέρα μου ότι για εκείνον έκανα τη Φάλαινα και ψιλονευρίασε! Ήταν περισσότερο μια δική μου οπτική στο τι είδα εγώ απ’ έξω».

«Την απώλεια τη διαχειρίζεσαι εφ' όρου ζωής. Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου. Ο τρόπος που έφυγαν ήταν ιδιαίτερος και ξαφνικός», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για την απώλεια των γονιών του.

{https://www.youtube.com/watch?v=hqSZrKi5tVc}

«Η μητέρα μου θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να ζήσω με τον πατέρα μου, γιατί θα μου πρόσφερε μια πιο ήρεμη ζωή. Πρόλαβα να πω στους γονείς μου αυτά που ήθελα, πριν φύγουν από τη ζωή», είπε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ο ηθοποιός απάντησε για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

«Είμαι φοβισμένος, λόγω του χωρισμού των γονιών μου, αλλά μεγαλώνοντας θα ήθελα να είμαι εντάξει με τον άνθρωπο που θα είμαστε μαζί και θα μας συμβεί να δημιουργήσουμε κάτι δημιουργικό», είπε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στον Alpha Κύπρου.