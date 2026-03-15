Ο Τραμπ πιέζει τους συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ, «μπορεί να βομβαρδίσουμε ξανά το νησί Χαργκ για πλάκα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».
Ο ρεπουμπλικάνος είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι παρότι οι βομβαρδισμοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «»μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα».
Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στο στενό του Χορμούζ ακόμη.
Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε χθες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε εγχειρήματα με σκοπό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.
Πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε χθες Σάββατο άλλες χώρες να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, που έχει παραλύσει εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Δύο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με έναν από τους πρώτους βομβαρδισμούς να στοιχίσει τη ζωή στον ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης.
Η φωτιά στη Μέση Ανατολή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου καθώς επιβάλλεται σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ από το Ιράν ενώ υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται από αυτό το 20% των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.
Οι αντιμαχόμενοι ανταλλάσσουν καθημερινά επιθέσεις και απειλητικές δηλώσεις, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.000 νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.
Δυτική Όχθη: Τέσσερις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα08:46:45
Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά, σκοτώθηκαν την Κυριακή (15/3) κατά τη διάρκεια επιχείρησης ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση των παλαιστινιακών υγειονομικών αρχών.
Όπως έγινε γνωστό, ένα ζευγάρι, ηλικίας 35 και 37 ετών, έχασε τη ζωή του στο χωριό Ταμούν, όταν δέχθηκε πυρά μαζί με δύο από τα παιδιά του, ηλικίας 5 και 7 ετών. Δύο ακόμη παιδιά της οικογένειας τραυματίστηκαν κατά το ίδιο περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές σχετικά με το συμβάν.
Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έπειτα από επίθεση Ισραηλινών στην ίδια περιοχή.
Σύμφωνα με στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από επιθέσεις εποίκων από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.
20 συλλήψεις στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ08:24:11
Το Tasnim μεταδίδει πως οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 20 άτομα που φέρεται πως συνεργάζονταν με το Ισραήλ δίνοντας του τοποθεσίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος.
Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν08:06:14
Εκρήξεις και καπνοί στην ιρανική πόλη Ισφαχάν μετά από μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, νωρίς το πρωί της Κυριακής.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου07:46:19
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.
Το Ισραήλ αναχαίτισε πυραύλους στο νότο07:37:46
Το ισραηλινό μέσο Ynet News μεταδίδει ότι οι αεράμυνες του Ισραήλ αναχαίτισαν δύο κύματα πυραύλων που στόχευαν τις νότιες περιοχές της χώρας μέσα στην τελευταία ώρα.
Το Ynet ανέφερε επίσης ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ μέσα στην τελευταία ώρα εξαιτίας ενός βλήματος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Το όπλο αναχαιτίστηκε, πρόσθεσε το δημοσίευμα.
Στενά Ορμούζ: Πώς απαντούν οι 5 χώρες στον Τραμπ07:34:17
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ελπίζει πέντε χώρες — η Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Μεγάλη Βρετανία να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να «μην μπορεί πλέον να αποτελεί απειλή» από το Ιράν.
Δείτε πώς έχουν αντιδράσει μέχρι στιγμής ορισμένες από τις χώρες:
Ηνωμένο Βασίλειο:
«Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά από επιλογές για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας του ΗΒ.
Κίνα: Εκπρόσωπος της πρεσβείας της Κίνας στην Ουάσινγκτον δήλωσε στο CNN ότι η Κίνα ζητά άμεση παύση των εχθροπραξιών.
Ο εκπρόσωπος δεν είπε αν το Πεκίνο θα αποδεχθεί το αίτημα του Τραμπ αλλά ανέφερε ότι όλα τα μέρη έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν μια σταθερή και απρόσκοπτη ενεργειακή τροφοδοσία, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να ενισχύει την επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη.
Ιαπωνία: Το Τόκιο δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στο κάλεσμα του Τραμπ. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν στο ιαπωνικό μέσο NHK την Κυριακή ότι το θέμα ενδέχεται να συζητηθεί στο επερχόμενο ταξίδι της πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, το οποίο ξεκινά την Τετάρτη.
Γαλλία: Η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει επίσης εκδώσει άμεση απάντηση. Ωστόσο, το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ,
Νότια Κορέα: Δεν έχει υπάρξει άμεση απάντηση από τη Σεούλ.
Δραματική έκκληση Γκουτέρες για διπλωματία07:21:03
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, έκρινε χθες Σάββατο ότι είναι «εφικτές» συνομιλίες, ότι μπορεί να ανοίξουν «διπλωματικές οδοί» για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται ξανά στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.
Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις με ρουκέτες07:11:14
Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή Calf Hill, βόρεια του οικισμού Kfar Yuval, και πυροβόλησε με πυροβολικό εναντίον στρατιωτών στο σημείο Jibia, απέναντι από τη συνοριακή πόλη Meiss el-Jabal του Λιβάνου.
Με αυτές τις επιθέσεις, ο αριθμός των επιθέσεων για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη η Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί ανέρχεται σε τέσσερις.
Η Σαουδική Αραβία λέει πως κατέστρεψε 10 drones τη νύχτα07:06:33
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν δέκα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον ουρανό του Ριάντ και ανατολικών περιοχών του βασιλείου, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.