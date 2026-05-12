Όσα πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος για το πρωτόκολλο σε περίπτωση ασθενείας στις Πανελλήνιες 2026, τα δικαιολογητικά και το πλαίσιο διεξαγωγής των Επαναληπτικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 εισέρχονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με το Υπουργείο Παιδείας να έχει ήδη ανακοινώσει το πλήρες πρόγραμμα για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ. Οι εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα τις απολυτήριες εξετάσεις τους, ώστε να αφοσιωθούν στην προετοιμασία τους. Ακολουθούν τις επόμενες ημέρες τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα, ανά ομάδα προσανατολισμού, όπως Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Οικονομία, με τις εξετάσεις των ΓΕΛ να ολοκληρώνονται στις αρχές Ιουνίου.

Για τα ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας αλλά και ειδικότητας, όπως Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Προγραμματισμό, Ηλεκτροτεχνία και άλλα τεχνικά αντικείμενα, με τις εξετάσεις να εκτείνονται έως τα μέσα Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, αλλά και μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης. Τέλος, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 15 και 26 Ιουνίου 2026.

Αρρώστησα στις Πανελλήνιες 2026: Το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέταση του

Η Λυκειακή Επίτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέταση του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η ΛΕΕ συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία-διακοπή εξέταση του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, όποτε το γραπτό του μένει στο Ε.Κ. ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο Β.Κ. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κλπ.), το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

μηδέν, χωρίς τη δυνατότητα επανεξέτασης. Υποψήφιος που απουσιάζει δικαιολογημένα για λόγους υγείας και ύστερα από την έγκαιρη (το αργότερο εντός δύο (02) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινων Γενικών Λυκείων) υποβολή δικαιολογητικών, προσέρχεται σε επαναληπτική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί τις Επαναληπτικές Εξετάσεις τότε θα εξεταστεί υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων που έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα, Μουσικά Μαθήματα (Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία), Μαθήματα Ειδικότητας, πρακτικές δοκιμασίες) και όχι μόνο σε όποιο απουσίασε. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς.

Επαναληπτικές Εξετάσεις: Πώς θα δηλώσει συμμετοχή και ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει ο υποψήφιος

Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εξετάσεις, πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του προγράμματος Πανελληνίων 2026 είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων είτε του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ κατά περίπτωση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξεταστικές διαδικασίες, να καταθέσουν οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους, σχετική αίτηση στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, συνοδευόμενη από ένα από δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος και κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η λίστα με τα δικαιολογητικά

α) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου. Επιπροσθέτως για τους υποψηφίους που έπασχαν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

β) δικαιολογητικά ασθενείας ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Επιπροσθέτως, για τους υποψηφίους που έπασχαν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται 3 το χρονικό διάστημα ισχύος τους, το οποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.