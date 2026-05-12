«Μαμά και μπαμπά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά στις Πανελλήνιες» έγραψε στο σημείωμά της μια από τις 17χρονες πριν πέσει στο κενό από την ταράτσα.

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τα τεκταινόμενα της υπόθεσης με τις δύο 17χρονες μαθήτριες από την Ηλιούπολη να παίρνουν την απόφαση να πέσουν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας που έμενε η μια εξ αυτών. Οι αχώριστες παιδικές φίλες και συμμαθήτριες παραμονές Πανελληνίων εν μέσω δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης όπως φαίνεται και μέσα από το σημείωμα που έγραψε η μία προς τους γονείς, αποφάσισαν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους με την μια να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στο ΚΑΤ ούσα πολυτραυματίας και την δεύτερη να φεύγει από την ζωή λίγα λεπτά μετά το απονενοημένο διάβημα. Τα δύο κορίτσια φέρεται να ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας, να φόρεσαν ακουστικά και στη συνέχεια να έπεσαν μαζί στο κενό, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

Το σπαρακτικό σημείωμα της 17χρονης πριν από την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Στο ιδιόχειρο σημείωμα που φέρεται να άφησε η μια 17χρονη μαθήτρια αποτυπώνεται η ψυχική απογοήτευση και η απόγνωση που ομολογεί ότι βίωνε το τελευταίο διάστημα. Στο σημείωμα προς τους γονείς της αναφέρει χαρακτηριστικά «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Η πίεση μπορεί να γίνει ασήκωτη

Η υπόθεση των δύο εφήβων κοριτσιών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μεγάλη ψυχολογική πίεση που βιώνουν πολλοί έφηβοι ενόψει των Πανελληνίων. Η τελευταία σχολική χρονιά και το διάστημα παραμονές των εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτυπώνεται με τα πιο μελανά χρώματα από τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τονίζοντας ότι βιώνουν έντονο άγχος και συναισθηματική εξάντληση ενώ διακατέχονται και από έντονο φόβο αποτυχίας. Μαθητές παραδέχονται ότι βιώνουν καθημερινά εξαντλητικό άγχος. Ξυπνούν και κοιμούνται με τη σκέψη των εξετάσεων, φοβούνται μήπως απογοητεύσουν τους γονείς τους, συγκρίνονται συνεχώς με άλλους μαθητές και αισθάνονται πως μια αποτυχία μπορεί να ακυρώσει όλα τους τα όνειρα. Όταν αυτή η πίεση παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε έντονη ψυχική κόπωση, απογοήτευση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθηματική εξάντληση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-digq2fhsvjk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η αξία μου εξαρτάται από την επιτυχία στις Πανελλήνιες»

Μιλώντας στο Dnews η ψυχολόγος Βέρα Αθανασίου σημείωσε ότι όταν ένας έφηβος νιώθει πως η αξία του εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτυχία ή την αποτυχία στις εξετάσεις, μπορεί να εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων και έντονης πίεσης. Η συνεχής σύγκριση, η κοινωνική προσδοκία, η αγωνία για το επαγγελματικό μέλλον και ο φόρτος διαβάσματος συχνά εντείνουν αυτή την κατάσταση. Η αντίληψη αυτή δημιουργεί πολλές φορές ένα ασφυκτικό περιβάλλον πίεσης με τους μαθητές λανθασμένα να πιστεύουν ότι μια αρνητική επίδοση μπορεί να «καταστρέψει» τα όνειρα και τις προοπτικές τους. Σύμφωνα με την κα Αθανασίου οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική δοκιμασία, όχι όμως το μοναδικό κριτήριο αξίας ή επιτυχίας στη ζωή και αποτελεί σημείο «κλειδί»η στήριξη των υποψηφίων από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς καλούνται να λειτουργούν υποστηρικτικά, χωρίς υπερβολικές πιέσεις και συγκρίσεις, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παιδιών και υπενθυμίζοντάς τους πως η ψυχική υγεία και η ανθρώπινη ζωή έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε εξέταση ή βαθμολογία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-digqijigq321?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είμαστε δίπλα σου, ό,τι κι αν γίνει» – Το μήνυμα που έχουν ανάγκη να ακούσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες

Σε μια εποχή όπου οι Πανελλήνιες αντιμετωπίζονται από πολλούς μαθητές σαν η σημαντικότερη μάχη της ζωής τους, η κα Αθανασίου μέσω του Dnews υπενθυμίζουν κάτι βαθιά ανθρώπινο που στην «πίεση» της προετοιμασίας των εξετάσεων αφήνεται σε δεύτερη μοίρα. Κανένας μαθητής δεν πρέπει να αισθάνεται ότι η αξία του εξαρτάται από έναν βαθμό ή μια σχολή. Οι έφηβοι που βρίσκονται στην απαιτητική περίοδο της προετοιμασίας για τις εξετάσεις δεν χρειάζονται περισσότερη πίεση, φόβο ή διαρκείς υπενθυμίσεις για το «μέλλον» τους. Αυτό που έχουν πραγματικά ανάγκη είναι να νιώσουν ότι έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τους αγαπούν και τους αποδέχονται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Όπως επισημαίνει η κα Αθανασίου μέσω του Dnews οι μαθητές στο κατώφλι των Πανελληνίων πάνω απ’ όλα συναισθηματική ασφάλεια, αποδοχή χωρίς όρους, ενθάρρυνση, ουσιαστική επικοινωνία, και ένα οικογενειακό περιβάλλον χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις και διαρκή κριτική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-digqth8h7yv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα σημάδια που χρήζουν προσοχής

Οι γονείς χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν παρατηρούν ενδείξεις έντονου ψυχολογικού φορτίου στα παιδιά τους, όπως έντονη απομόνωση, επίμονη θλίψη, απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, αϋπνία ή υπερβολική κόπωση, εκφράσεις απαισιοδοξίας ή απόγνωσης, καθώς και υπερβολικό φόβο για την αποτυχία. Καλούνται πρώτα απ’ όλα να ακούν τα παιδιά τους χωρίς κριτική και χωρίς να υποτιμούν τα συναισθήματά τους, ώστε να δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγονται οι συγκρίσεις με άλλα παιδιά και η υπερβολική πίεση για το αποτέλεσμα, καθώς αυτά συχνά ενισχύουν το άγχος και την ανασφάλεια. Παράλληλα, χρειάζεται να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών, υπενθυμίζοντάς τους ότι η αξία τους δεν καθορίζεται από τις εξετάσεις και ότι η προσπάθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα. Η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την ξεκούραση είναι επίσης απαραίτητη, καθώς η συνεχής μελέτη χωρίς ανάπαυση μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική και σωματική εξάντληση.

Μάλιστα η κα Αθανασίου επισημαίνει τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι μπορούν να εκφράσουν φόβους και ανησυχίες χωρίς φόβο ή ντροπή. Ένα παιδί που νιώθει ότι μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για τους φόβους και τις ανασφάλειές του χωρίς να κριθεί, είναι πολύ πιο πιθανό να διαχειριστεί υγιώς την πίεση.Σε περιπτώσεις όπου το άγχος ή η θλίψη επιμένουν, είναι σημαντικό οι γονείς να ζητούν τη βοήθεια ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

«Η ζωή δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες»

Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να ακούσει κάθε μαθητής. Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική διαδικασία, όχι όμως η μοναδική ευκαιρία στη ζωή. Δεν καθορίζουν την προσωπικότητα, την αξία ή το μέλλον ενός ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, δεύτερες ευκαιρίες, νέες επιλογές και διαφορετικές διαδρομές προς την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Σύμφωνα με την κα Αθανασίου οι γονείς αυτή την περίοδο πρέπει να λειτουργούν ως στήριγμα και όχι ως επιπλέον πηγή πίεσης. Ένας υποψήφιος στις Πανελλήνιες έχει ανάγκη να ακούσει «είμαστε περήφανοι για σένα», «δεν σε αγαπάμε λιγότερο αν δεν πετύχεις», «η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό», «είμαστε δίπλα σου, ό,τι κι αν γίνει». Αυτές οι φράσεις μπορεί να φαίνονται απλές, όμως για έναν έφηβο που παλεύει καθημερινά με το άγχος και τον φόβο της αποτυχίας, μπορούν να λειτουργήσουν σαν «αγκαλιά» στον μαθητή που παλεύει να διαχειριστεί όσα βιώνει.

Η κα Αθανασίου μέσω του Dnews απευθύνεται στους γονείς των υποψηφίων τονίζοντάς τους ότι καμία εξέταση, καμία βαθμολογία και καμία σχολή δεν αξίζουν περισσότερο από την ψυχική υγεία και τη ζωή ενός παιδιού. Η στήριξη, η κατανόηση και η επικοινωνία είναι πολλές φορές πιο σημαντικές από οποιοδήποτε φροντιστήριο ή πρόγραμμα διαβάσματος. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι μόνο η επιτυχία στις εξετάσεις, αλλά να μεγαλώνουν παιδιά που αισθάνονται ότι αξίζουν, ότι αγαπιούνται και ότι δεν είναι μόνα τους.