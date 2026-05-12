«Φέτος δίνω Πανελλήνιες, φοβάμαι πως δεν θα τα πάω καλά» -Στο σημείωμα της η 17χρονη πολυτραυματίας μιλά με απαισιοδοξία για τα όσα νιώθει το τελευταίο διάστημα.

Το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε πίσω της η 17χρονη που μαζί με την φίλη της έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη δίνει μια πρώτη εικόνα για την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση των κοριτσιών.

Το σημείωμα ανήκει στην 17χρονη πολυτραυματία που μεταφέρεται αυτή την ώρα στο ΚΑΤ διασωληνωμένη με βαρύτατα τραύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο σημείωμα αναγραφόταν ότι «Μαμά μπαμπά αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα...». Μάλιστα στο σημείωμα η 17χρονη περιγράφει με σκοτεινά λόγια και εκφράζει με πεσιμισμό την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση δηλώνοντας ιδιαιτέρως απογοητευμένη για όσα βιώνει. Παράλληλα εκφράζει απογοήτευση και δυσαρέσκεια για τις επικείμενες Πανελλήνιες. Στο σημείωμα φέρεται να αναφέρει ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, εκφράζοντας φόβο και ανασφάλεια σχετικά με την απόδοσή της στις εξετάσεις, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «φοβάται ότι δεν θα τα πάει καλά».

Το σημείωμα είναι γραμμένο σε σχολικό τετράδιο με μαύρο χρώμα και αναφέρει αυτολεξεί ότι: «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από την ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα». Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για το τι ακριβώς προηγήθηκε του τραγικού συμβάντος.

Το περιεχόμενο του σημειώματος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να το εντάξουν στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο κοριτσιών, αλλά και με την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων από τον χώρο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό και τα αίτια του περιστατικού.

KAT: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης – Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε της πτώσης από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ασκληπιείο Βούλας, όπου διακομίστηκε αρχικά. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, οι γιατροί αποφάσισαν τη μεταφορά της στο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Την ίδια ώρα, το δεύτερο κορίτσι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είχε υποστεί ανακοπή. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί περισσότερο από μία ώρα προκειμένου να την επαναφέρουν, ωστόσο δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου:«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικές εξετάσεις. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της». Παράλληλα, σύμφωνα με το νοσοκομείο, στις οικογένειες των δύο ανήλικων κοριτσιών παρέχεται ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, μιλώντας για το τραγικό περιστατικό, ανέφερε ότι η κατάσταση της τραυματισμένης κοπέλας είναι ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνοντας πως «οι γιατροί δίνουν μάχη για να τη σώσουν» και χαρακτηρίζοντας το συμβάν «δυσβάσταχτο» για την τοπική κοινωνία.

Αυτοχειρία «βλέπουν» οι αστυνομικοί

Σε αυτοχειρία φαίνεται να συγκλίνουν οι μέχρι τώρα ενδείξεις για τις δύο 17χρονες παιδικές φίλες και συμμαθήτριες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, οι δύο ανήλικες βρέθηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και στη συνέχεια έπεσαν μαζί, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ήταν πιθανόν πιασμένες χέρι-χέρι τη στιγμή της πτώσης. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί επίσημα κανένα άλλο ενδεχόμενο μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το σημείωμα που βρέθηκε

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ιδιόχειρο σημείωμα φέρεται να άφησε η μία 17χρονη που δεν μένει στην πολυκατοικία αλλά πήγε εκεί για να βρει τη φίλη της. Στο σημείωμα αναγραφόταν ότι «Μαμά μπαμπά αυτός ο κόσμος...». Μάλιστα στο σημείωμα φέρεται μια εκ των εκ κοριτσιών να περιγράφει ζητήματα πίεσης. Η 17χρονη μαθήτρια που το υπογράφει στο σημείωμά της εκφράζει με πεσιμισμό την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση δηλώνοντας ιδιαιτέρως απαισιόδοξη και αποτυπώνοντας με απογοήτευση όσα βιώνει. Παράλληλα εκφράζει απογοήτευση για τις επικείμενες Πανελλήνιες. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για το τι ακριβώς προηγήθηκε του τραγικού συμβάντος.

Πώς βρέθηκαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας

Οι δύο ανήλικες, γεννημένες το 2009, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου ενώ φέρεται λίγο πριν από την πτώση να είχαν κλειδώσει την πόρτα που οδηγεί στον χώρο της ταράτσας. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο κοπέλες έπεσαν μαζί στο κενό από μεγάλο ύψος. Σκηνές αλλοφροσύνης επικράτησαν μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

H έρευνα των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, συλλέγοντας καταθέσεις από κατοίκους και άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των κοριτσιών. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε του περιστατικού. Η είδηση «πάγωσε» την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη γειτονιά.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται λεπτομερείς αυτοψίες και συλλογή στοιχείων από τον χώρο από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι καταθέσεις μαρτύρων, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των κοριτσιών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών.

Οι μαρτυρίες των περίοικων

Η είδηση έχει σοκάρει την γειτονιά της Ηλιούπολης με τους αυτόπτες μάρτυρες να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους. Ακούστηκε ένας κρότος και οι γείτονες είδαν τα κορίτσια πεσμένα στο έδαφος με το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία να καλούνται εσπευσμένα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας δευτερόλεπτα μετά το συμβαν. Σύμφωνα με τις περιγραφές, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν άμεσα στο σημείο προσπαθώντας να βοηθήσουν τις ανήλικες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και οι αστυνομικές δυνάμεις. Η εικόνα που αντίκρισαν χαρακτηρίζεται από μάρτυρες ως ιδιαίτερα δραματική και δύσκολη. Όπως αναφέρεται, ο αδελφός της μίας κοπέλας ήταν εκείνος που τις εντόπισε μετά την πτώση. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις των δύο ανηλίκων πριν το τραγικό συμβάν.