Οι πρώτες μαρτυρίες για την «βουτιά» των δύο κοριτσιών στο κενό από την ταράτσα, όσα έγραψαν στο σημείωμα.

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ηλιούπολη, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί όταν δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές. H μία από τις δύο 17χρονες υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε ακαριαία τη ζωή της. Η δεύτερη ανήλικη μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Η μία από τις δύο 17χρονες έμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας και είναι το κορίτσι που «χαροπαλεύει» στο νοσοκομείο.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη - Μεταφέρεται στο ΚΑΤ

Μετά από περίπου 3,5 ώρες προσπάθειας των γιατρών στο Ασκληπιείο Βούλας, αποφασίστηκε η μεταφορά της 17χρονης στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμη. Η ανήλικη φέρει βαρύτατα τραύματα από την πτώση και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών, με τους γιατρούς να αξιολογούν διαρκώς τα τραύματά της γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μεταφερθεί στο ΚΑΤ καθώς η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαριά και κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της καθώς χρήζει χειρουργείου.

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, μιλώντας για το τραγικό περιστατικό, ανέφερε ότι η κατάσταση της τραυματισμένης κοπέλας είναι ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνοντας πως «οι γιατροί δίνουν μάχη για να τη σώσουν» και χαρακτηρίζοντας το συμβάν «δυσβάσταχτο» για την τοπική κοινωνία.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτοχειρία «βλέπουν» οι αστυνομικοί

Σε αυτοχειρία φαίνεται να συγκλίνουν οι μέχρι τώρα ενδείξεις για τις δύο 17χρονες παιδικές φίλες και συμμαθήτριες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, οι δύο ανήλικες βρέθηκαν στην ταράτσα του κτιρίου και στη συνέχεια έπεσαν μαζί, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ήταν πιθανόν πιασμένες χέρι-χέρι τη στιγμή της πτώσης. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί επίσημα κανένα άλλο ενδεχόμενο μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το σημείωμα που βρέθηκε

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ιδιόχειρο σημείωμα φέρεται να άφησε η μία 17χρονη που δεν μένει στην πολυκατοικία αλλά πήγε εκεί για να βρει τη φίλη της. Στο σημείωμα αναγραφόταν ότι «Μαμά μπαμπά αυτός ο κόσμος...». Μάλιστα στο σημείωμα φέρεται μια εκ των εκ κοριτσιών να περιγράφει ζητήματα πίεσης. Η 17χρονη μαθήτρια που το υπογράφει στο σημείωμά της εκφράζει με πεσιμισμό την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση δηλώνοντας ιδιαιτέρως απαισιόδοξη και αποτυπώνοντας με απογοήτευση όσα βιώνει. Παράλληλα εκφράζει απογοήτευση για τις επικείμενες Πανελλήνιες. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για το τι ακριβώς προηγήθηκε του τραγικού συμβάντος.

Το περιεχόμενο του σημειώματος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να το εντάξουν στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο κοριτσιών, αλλά και με την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων από τον χώρο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό και τα αίτια του περιστατικού.

Πώς βρέθηκαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας

Οι δύο ανήλικες, γεννημένες το 2009, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου ενώ φέρεται λίγο πριν από την πτώση να είχαν κλειδώσει την πόρτα που οδηγεί στον χώρο της ταράτσας. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο κοπέλες έπεσαν μαζί στο κενό από μεγάλο ύψος. Σκηνές αλλοφροσύνης επικράτησαν μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

H έρευνα των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, συλλέγοντας καταθέσεις από κατοίκους και άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των κοριτσιών. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε του περιστατικού. Η είδηση «πάγωσε» την τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη γειτονιά.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται λεπτομερείς αυτοψίες και συλλογή στοιχείων από τον χώρο από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι καταθέσεις μαρτύρων, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των κοριτσιών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών.

Οι μαρτυρίες των περίοικων

Η είδηση έχει σοκάρει την γειτονιά της Ηλιούπολης με τους αυτόπτες μάρτυρες να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους. Ακούστηκε ένας κρότος και οι γείτονες είδαν τα κορίτσια πεσμένα στο έδαφος με το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία να καλούνται εσπευσμένα. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές αρχαίας τραγωδίας δευτερόλεπτα μετά το συμβαν.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν άμεσα στο σημείο προσπαθώντας να βοηθήσουν τις ανήλικες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και οι αστυνομικές δυνάμεις. Η εικόνα που αντίκρισαν χαρακτηρίζεται από μάρτυρες ως ιδιαίτερα δραματική και δύσκολη. Όπως αναφέρεται, ο αδελφός της μίας κοπέλας ήταν εκείνος που τις εντόπισε μετά την πτώση. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις των δύο ανηλίκων πριν το τραγικό συμβάν.