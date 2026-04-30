Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ο 41χρονος ναύτης, μέλος του πληρώματος του Super Star II που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλοίο, στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesianews, ο ναυτικός τα ξημερώματα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση αιματωμάτων στο κεφάλι, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τα επόμενα 24ωρα να είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Εκτός από τα αιματώματα στο κεφάλι, ο 41χρονος φέρει κάταγμα στην αριστερή ωμοπλάτη και στα πλευρά, τα οποία προκλήθηκαν από την πτώση από ύψος περίπου 7 μέτρων.

Το ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στην Αλόννησο, στη διάρκειας εργασιών επισκευής βλάβης στον καταπέλτη του πλοίου. Ο 41χρονος είχε ανέβει για να επισκευάσει το συρματόσχοινο που είχε κοπεί και φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος 7 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι.

Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, ο ναυτικός μεταφέρθηκε από την Αλόννησο στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αλοννήσου για τον τραυματισμό ενός 41χρονου ημεδαπού ναυτικού (ειδικότητας ναυκλήρου) ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου σημαίας Κύπρου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο. Συγκεκριμένα, ο 41χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση, καθώς εκτελούσε εργασίες εντός του πλοίου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο (Ε/Π) του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, για ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου. Σε σχέση με τη βλάβη στο πλοίο, αναφέρει ότι τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αλοννήσου για βλάβη στον καταπέλτη του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΙΙ» Σημαίας Κύπρου. Το Ε/Γ-Ο/Γ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Βόλο-Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο και επιστροφή. Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Αλοννήσου, όπου αποβιβάστηκαν 63 επιβάτες, 11 φορτηγά και 9 Ε.Ι.Χ.. Από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου, απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του «ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΙΙ», ενώ μετά την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης και διατήρησης αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη ο απόπλους λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για εκτέλεση μεμονωμένου πλου και με μειωμένη οργανική σύνθεση, με 47 επιβάτες, 10 Ε.Ι.Χ., 5 φορτηγά και 3 δίκυκλα.