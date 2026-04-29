Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Αλόννησο, όταν ένας 43χρονος ναυτικός τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από ύψος περίπου έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλοίο «Super Star II». Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με το magnesianews.gr υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ ο εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες στο σκάφος, το οποίο είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο ναυτικός υπέστη κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ διαγνώστηκε και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ξεκίνησαν διαδικασίες για την αεροδιακομιδή του με ελικόπτερο προς τη Νέα Αγχίαλο και στη συνέχεια τη μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τραυματισμός 43χρονου ημεδαπού ναυτικού, μέλους πληρώματος Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, στην Αλόννησο λόγω πτώσης του από σκαλωσιά κατά την εκτέλεση εργασιών. Ο 43χρονος αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αλοννήσου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ε/π του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.