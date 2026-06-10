Ο μανιασμένος ταύρος, η μονομαχία του και η απόφαση της Δικαιοσύνης.

Μια ταυρομαχία για τα μάτια μιας αγελάδας κατέληξε στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια διαφορετική ιστορία, με πρωταγωνιστές έναν ταύρο - δράστη, έναν ταύρο «βασιλιά» που έγινε το θύμα και μια αγελάδα.

Όπως μεταδίδει το lamianow, σήμερα το μεσημέρι υπήρξε μια πολύωρη ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λίλιαν Χαχοπούλου, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ταύρος, ο οποίος κυκλοφορούσε χωρίς την απαραίτητη επιτήρηση από τον ιδιοκτήτη του, διένυσε μια απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων για να φτάσει τελικά στον στάβλο μιας κτηνοτρόφου της περιοχής.

Ο ταύρος έφτασε μάλιστα την ώρα που ο ταύρος- «βασιλιάς», ο μόνιμος επιβήτορας του κοπαδιού, βρισκόταν σε ερωτική πράξη με μια αγελάδα στην πίσω πλευρά του κτήματος. Τα ρομαντικά τετ-α-τετ διακόπηκαν βίαια και ξεκίνησε η μονομαχία.

Οι δύο ταύροι εγκατέλειψαν τη διεκδικούμενη αγελάδα και επιδόθηκαν σε μια μανιώδη μάχη σώμα με σώμα, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Τελικά ο επιβήτορας του κτήματος έπεσε νικημένος στο έδαφος, φέροντας βαρύτατα εσωτερικά τραύματα και παρά τις εντατικές προσπάθειες φροντίδας από τον κτηνίατρο και την ιδιοκτήτριά του, το ζώο υπέκυψε 19 ημέρες αργότερα.

Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια με την οικονομική ζημιά από την απώλεια του ζώου να είναι σημαντική.

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Oι μάρτυρες –άνθρωποι του μόχθου που ίσως βρέθηκαν για πρώτη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης– προσπαθούσαν να περιγράψουν με δικά τους λόγια τους «μανιασμένους ταύρους σε οίστρο», ενώ οι συνήγοροι των δύο πλευρών διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την «αμέλεια επιτήρησης» και την «υπαιτιότητα της πρόκλησης».

Λιμουζίν ή μιγάς; Ήταν αυθεντικής γαλλικής καταγωγής τελικά το θύμα ή μήπως όχι, αφού μπορεί να ήταν γιος ενός ταύρου γάλλου Λιμουζίν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και το τέκνο είναι καθαρόαιμο της ράτσας.

Η λεπτομέρεια αυτή δεν είχε μόνο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, όπως σημειώνει το lamianow, αλλά πρωτίστως οικονομικό. Για τους ελάχιστους κτηνοτρόφους που επιμένουν να κρατούν ζωντανά τα ορεινά χωριά, τα ζώα τους δεν είναι απλώς κεφάλαιο, είναι η ίδια τους η επιβίωση. Και όταν η εμπορική αξία ενός καθαρόαιμου αναπαραγωγικού ταύρου αγγίζει ή και ξεπερνά τις 5.000 ευρώ, η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα.

Τελικά η αυλαία της δικαστικής διαμάχης έπεσε με την αθώωση του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη του ταύρου – εισβολέα.