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Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νίκαιας ένα 15χρονο κορίτσι, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε beach bar στη Σαλαμίνα.

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής λίγο μετά της 23.00 το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας ένα κορίτσι 15 χρονών.

Η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέσα σε beach bar και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του beach bar, ηλικίας 38 ετών, για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του κοριτσιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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