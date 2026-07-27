Θα φθάνει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών για τους δικαιούχους.

Ανοίγει το «πουγκί» ως φαίνεται ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, για το προσωπικό της Βουλής και του Ιδρύματος της Βουλής.

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, ο Πρόεδρος της Βουλής ενέκρινε μπόνους, το οποίο δύναται να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών για τους δικαιούχους.

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό ΦΕΚ, το μπόνους χορηγείται «για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας». Προφανώς είναι θετική εξέλιξη να πάρουν μπόνους οι εργαζόμενοι, ίσως ωστόσο κάποια στιγμή στην κυβέρνηση να σκεφτούν και τους εκτός της Βουλής.

Ε.Σ.