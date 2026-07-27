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«Θα βλέπαμε άραγε αντίστοιχη προεκλογική πινακίδα Κύπριου ή Έλληνα πολιτικού στο ΗΒ, στη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιρλανδία; Ή μήπως αυτό συμβαίνει μόνο σε χώρες που έχουν πάψει να υπερασπίζονται με αυτοπεποίθηση την κυριαρχία και τον δημόσιο χώρο τους;»

Έντονες αντιδράσεις και ευρεία συζήτηση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση γιγαντιαίας προεκλογικής πινακίδας σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Κύπρου, με πρωταγωνιστή τον Γκάντι Άιζενκοτ.

Ο ιδρυτής του κόμματος Yashar, πρώην αρχηγός του στρατού του Ισραήλ (IDF) και βασικός διεκδικητής της ισραηλινής πρωθυπουργίας, φιγουράρει σε μια διαφημιστική εκστρατεία που διχάζει.

«Ξεκουραστήκατε; Διασκεδάσατε; Τώρα επιστρέφουμε και νικάμε!», αναγράφεται στα εβραϊκά σε μία από τις γιγοντοαφίσες που εθεάθηκαν στο νησί της Κύπρου.

Το περιστατικό έχει ανάψει «φωτιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγείροντας ερωτήματα για τα όρια της προεκλογικής δραστηριότητας ξένων κρατών στο νησί, την ώρα που η παρουσία Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο καταγράφει σημαντική αύξηση.

{https://x.com/Parodyjeffx/status/2081398691110297672}

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{https://x.com/JohnToyp/status/2081433950862659656}

{https://x.com/RXRqdEgogik2Z9P/status/2081430277679624262}

{https://x.com/mitralexis/status/2081350097925710242}

{https://x.com/Ameliefrei/status/2081466766711226832}