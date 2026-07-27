Η BYD γιορτάζει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της στην ελληνική αγορά, καθώς παρέδωσε το 5.000ό όχημα Νέας Ενέργειας (EV + PHEV) σε πελάτη.

Το αυτοκίνητο, ένα BYD SEAL U DM-i, παραδόθηκε στο κατάστημα BYD Αλίμου, παρουσία στελεχών της εταιρείας, σε μία συμβολική εκδήλωση που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδηγών στη μάρκα.

ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η επίτευξη των 5.000 πωλήσεων αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για τη BYD στην Ελλάδα. Μέσα σε 26 μήνες από την έλευσή της στη χώρα μας, η BYD έχει καθιερωθεί ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες της αγοράς, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων Νέας Ενέργειας κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 και δημιουργώντας μία διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα κατόχων.

Η επιτυχία αυτή βασίζεται στη μοναδική τεχνογνωσία της BYD ως του κορυφαίου κατασκευαστή οχημάτων Νέας Ενέργειας παγκοσμίως. Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει τις δικές της μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και συστήματα κίνησης, προσφέροντας προηγμένες τεχνολογίες όπως η Blade Battery, η e-Platform 3.0 και η Super Hybrid DM, που ξεχωρίζουν για την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τις υψηλές επιδόσεις τους.

ΓΚΑΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

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Η BYD διαθέτει σήμερα μία από τις πληρέστερες γκάμες οχημάτων Νέας Ενέργειας στην ελληνική αγορά, αριθμώντας 9 μοντέλα. Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η γκάμα ξεκινά από το προσιτό DOLPHIN SURF και φτάνει έως το πολυτελές SUV επιδόσεων SEALION 7, καλύπτοντας κάθε κατηγορία και κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Παράλληλα, η οικογένεια των μοντέλων Super Hybrid DM διευρύνεται συνεχώς με νέες προτάσεις, όπως τα ATTO 2 DM-i και DOLPHIN G DM-i, που αναμένεται στην Ελλάδα το φθινόπωρο, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης μαζί με την ελευθερία των μεγάλων αποστάσεων.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων BYD αυξήθηκαν τους πρώτους 5 μήνες του έτους κατά 31,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτή η εμπορική επιτυχία αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των μοντέλων της στις επιμέρους κατηγορίες.

Το BYD DOLPHIN SURF είναι το Νο1 ηλεκτρικό hatchback της κατηγορίας Β με μερίδιο αγοράς 48,9%, το BYD ATTO 2 κατέχει την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά B-SUV με 20,8%, ενώ το BYD DOLPHIN κυριαρχεί στην κατηγορία C των ηλεκτρικών hatchback με εντυπωσιακό μερίδιο 78,5%.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο BYD SEAL U DM-i, το οποίο αποτελεί το best seller plug-in hybrid μοντέλο στο κανάλι λιανικής (retail) τόσο το 2025 όσο και το 2026 ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενώ παράλληλα είναι το Νο1 PHEV μοντέλο στην κατηγορία D SUV με μερίδιο 22,4%.

ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Πίσω από τις 5.000 πωλήσεις βρίσκονται 5.000 οδηγοί που εμπιστεύθηκαν τη BYD για τις καθημερινές και επαγγελματικές τους μετακινήσεις. Η συνεχής ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, δημιουργούν μία σχέση εμπιστοσύνης που ενισχύεται καθημερινά.

Με μία στρατηγική που καλύπτει πλήρως το φάσμα της ηλεκτροκίνησης και με διαρκείς επενδύσεις σε νέα προϊόντα, τεχνολογία και υπηρεσίες, η BYD και ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη, αποδοτική και τεχνολογικά προηγμένη κινητικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη BYD, τις τιμές και τους αναλυτικούς εξοπλισμούς των αυτοκινήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.bydauto.gr.