Το νέο BYD ATTO 2 DM-i συνδυάζει ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, μεγάλη αυτονομία και προηγμένη τεχνολογία.

Η BYD συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την ευρωπαϊκή της επέκταση και το νέο ATTO 2 DM-i έρχεται να αποδείξει γιατί η κινεζική εταιρεία θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ανερχόμενες δυνάμεις της αυτοκίνησης.

Το νέο compact SUV αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM-i και επιχειρεί να προσφέρει το καλύτερο δυνατό ισοζύγιο ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση, την οικονομία χρήσης και την ελευθερία μετακίνησης που εξακολουθεί να αναζητά μεγάλο μέρος του κοινού.

Το ενδιαφέρον στοιχείο στη φιλοσοφία του μοντέλου είναι ότι έχει εξελιχθεί με στόχο να λειτουργεί στην πράξη όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η βασική αίσθηση πίσω από το τιμόνι χαρακτηρίζεται από άμεση απόκριση, αθόρυβη λειτουργία και ομαλή παροχή ισχύος, στοιχεία που μεταμορφώνουν την καθημερινή οδήγηση μέσα στην πόλη.

Ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες συνθήκες, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά, εξασφαλίζοντας υψηλή αποδοτικότητα και μεγάλη αυτονομία.

Η απόδοση του συστήματος κίνησης είναι εντυπωσιακή για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στις ισχυρότερες εκδόσεις, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 212 ίππους, χαρίζοντας στο ATTO 2 DM-i επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες από ένα οικογενειακό SUV με έμφαση στην οικονομία.

Οι επιταχύνσεις πραγματοποιούνται με αμεσότητα, οι ρεπρίζ είναι δυνατές και το αυτοκίνητο διατηρεί άνετα υψηλούς ρυθμούς στον αυτοκινητόδρομο, χωρίς να χάνει τον πολιτισμένο χαρακτήρα του.

Εκεί όμως που το νέο BYD αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον είναι στην αποδοτικότητα. Η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης για έως και 90 χιλιόμετρα επιτρέπει στους περισσότερους οδηγούς να πραγματοποιούν τις καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, η ιδιαίτερα χαμηλή μέση κατανάλωση και η συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα δημιουργούν ένα μοντέλο ικανό να καλύψει τόσο τις ανάγκες της πόλης όσο και τις μεγάλες αποστάσεις χωρίς άγχος.

Το ATTO 2 DM-i έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρη έμφαση στη χρηστικότητα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του επιτρέπουν εύκολη κίνηση και παρκάρισμα στο αστικό περιβάλλον, ενώ η καμπίνα προσφέρει χώρους που μπορούν να εξυπηρετήσουν άνετα μια οικογένεια.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν επαρκή χώρο για γόνατα και κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών καλύπτει χωρίς δυσκολία τις απαιτήσεις της καθημερινότητας ή ενός ταξιδιού.

Η εικόνα του εσωτερικού ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της BYD, με έντονο τεχνολογικό χαρακτήρα και premium αισθητική. Η μεγάλη οθόνη αφής κυριαρχεί στο ταμπλό, οι ψηφιακές λειτουργίες είναι εύχρηστες και η συνολική ποιότητα κατασκευής δημιουργεί αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας. Στοιχεία άνεσης, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας ενισχύουν τον high-tech χαρακτήρα του μοντέλου.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η ανταγωνιστική τοποθέτηση του αυτοκινήτου στην αγορά. Καταφέρνει να προσφέρει τεχνολογία προηγμένης γενιάς, πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης σε τιμή (από 26.990 ευρώ) που το καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση απέναντι τόσο στα συμβατικά hybrid όσο και στα plug-in hybrid SUV της κατηγορίας.

Το ATTO 2 DM-i δεν στηρίζεται μόνο στην τεχνολογία ή στην εντυπωσιακή κατανάλωση, αλλά προσεγγίζει συνολικά την καθημερινή μετακίνηση με έναν πιο έξυπνο και ολοκληρωμένο τρόπο.