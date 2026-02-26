Η παρουσίαση του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα plug-in υβριδικά SUV στην ελληνική αγορά.

Το νέο Sealion 5 DM-i διατίθεται ως ένα οικογενειακό plug-in υβριδικό SUV, συνδυάζοντας μεγάλη ευρυχωρία, προηγμένη τεχνολογία και χαμηλό κόστος χρήσης, με συνολική αυτονομία που προσεγγίζει τα 1.000 χλμ. Οι τιμές ξεκινούν από €31.990.

Η παρουσίαση του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα plug-in υβριδικά SUV στην ελληνική αγορά. Σχεδιασμένο να προσφέρει την άνεση ενός μεγάλου οικογενειακού οχήματος, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα και την τεχνολογία, εισάγει καινοτομίες που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο πρακτική και οικονομική. Η τεχνολογία Super Hybrid DM συνδυάζει ηλεκτρική και υβριδική λειτουργία, επιτρέποντας την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, ενώ η Blade Battery εξασφαλίζει ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η εξωτερική σχεδίαση του Sealion 5 DM-i είναι σύγχρονη και δυναμική, με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.710 mm, προσφέροντας ισχυρή οπτική παρουσία στον δρόμο. Οι μυώδεις ώμοι πάνω από τους τροχούς, οι full LED προβολείς και η αντίθεσης χρωματισμένη κολόνα D δημιουργούν μια αισθητική που συνδυάζει στυλ και πρακτικότητα. Το πίσω μέρος ολοκληρώνεται με φωτεινή μπάρα και διακριτική αεροτομή, διατηρώντας καθαρές γραμμές και κομψό προφίλ.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα ξεχωρίζει για την εργονομία, την ποιότητα των υλικών και την ευρυχωρία. Ο θάλαμος επιβατών αξιοποιεί πλήρως το μεγάλο μεταξόνιο των 2.712 mm, προσφέροντας άνεση σε όλους τους επιβάτες. Οι ψηφιακοί πίνακες οργάνων και η μεγάλη οθόνη αφής φιλοξενούν το σύστημα πολυμέσων με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η λειτουργία Vehicle-to-Load επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, καθιστώντας το SUV χρήσιμο ακόμα και εκτός δρόμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρακτικότητα συνεχίζεται με τον χώρο αποσκευών των 463 λίτρων, που επεκτείνεται στα 1.410 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ η ανάρτηση με McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω εξασφαλίζει ήρεμη και σταθερή κύλιση σε κάθε τύπο δρόμου. Το Sealion 5 DM-i προσφέρει ηλεκτρική λειτουργία έως 86 χλμ., με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.016 χλμ., συνδυάζοντας την άνεση με την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής.

Το Sealion 5 DM-i βασίζεται στην πλατφόρμα «e-Platform 3.0» που δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται τόσο στα μοντέλα της με σύστημα Plug-in Hybrid όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά της. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό αποτελείται από τον τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1.498 κ. εκ., από δύο ηλεκτροκινητήρες και την μπαταρία τεχνολογίας «Blade».

Η συνολική συνδυαζόμενη ισχύς τού PHEV συστήματος είναι 212 ίπποι και η μέγιστη συνδυαζόμενη ροπή είναι 300 Nm, αντίστοιχα. Το αυτόματο κιβώτιο είναι μίας σχέσης και το ποσοστό τής ροπής μεταβάλλεται διαρκώς από το αντίστοιχο λογισμικό και αναλόγως του επιβαλλόμενου φορτίου.

Η μπαταρία είναι τύπου LFP και διατίθεται σε δύο εκδοχές αναφορικά με την ονομαστική ενεργειακή χωρητικότητά της: Είτε με 12,96 kWh είτε με 18,3 kWh, αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση, όταν είναι πλήρως φορτισμένη το Sealion 5 DM-i μπορεί να κινηθεί ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο έως 62 χλμ., ή έως 86 χλμ. εντός πόλης. Στη σύντομη οδηγική επαφή μας με το Sealion 5 DM-i, διαπιστώσαμε ένα ήσυχο και σχετικά άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο, με χαμηλή κατανάλωση, αποδοτικότητα και αυξημένη αυτονομία.

Η ελληνική αγορά καλωσορίζει έτσι ένα SUV που συνδυάζει χώρο, άνεση, προηγμένη τεχνολογία και εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, με τιμές που ξεκινούν από €31.990.