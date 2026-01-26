Η BYD και η Mediawan, ανεξάρτητο ευρωπαϊκό στούντιο παραγωγής, ανακοίνωσαν συνεργασία που συνδέει τεχνολογία και δημιουργικότητα, ενισχύοντας ταλέντα και πρωτότυπες παραγωγές σε διεθνές επίπεδο.

Η BYDκαι ο Όμιλος Mediawan εγκαινιάζουν μια στρατηγική συνεργασία που φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο της δημιουργικής παραγωγής στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Με κοινές αξίες την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια, οι δύο εταιρείες στοχεύουν στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη περιεχομένου ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν νέους δρόμους για τη διεθνή προβολή ανερχόμενων ταλέντων.Κεντρικό σημείο της συνεργασίας αποτελεί η ενσωμάτωση του brand της BYD στις παραγωγές της Mediawan. Η παρουσία οχημάτων BYD θα γίνει εμφανής σε σημαντικά projects, όπως η κινηματογραφική ταινία «Miraculous®», βασισμένη στο δημοφιλές διεθνές franchise.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στην απλή προβολή προϊόντων, αλλά αναζητά τρόπους να ενσωματωθεί η φιλοσοφία της BYD στην αφήγηση και το ύφος των παραγωγών, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα μεταξύ τεχνολογίας και τέχνης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι δύο πλευρές θα ιδρύσουν το βραβείο «Build Your Dreams», που θα τιμά κάθε χρόνο τα καλύτερα ανερχόμενα ταλέντα και νέους δημιουργούς στο Φεστιβάλ Καννών.

Ο νικητής θα λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 40.000 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε νέες ιδέες και καινοτόμες παραγωγές για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σταθερής πλατφόρμας για ανεξάρτητους δημιουργούς, ενδυναμώνοντας την καλλιτεχνική κοινότητα και ανοίγοντας δρόμους για διεθνή συνεργασία.



Παράλληλα, η συνεργασία θα επεκταθεί στην ανάπτυξη πρωτότυπων formats εμπνευσμένων από το brand της BYD. Η Ladybug, η δημοφιλής υπέρ ηρωίδα της σειράς «Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir», θα εμφανιστεί σε ειδικό επεισόδιο της σειράς Miraculous Chibi, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο YouTube, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, τεχνολογία και branding με έναν πρωτότυπο τρόπο.«Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποστολή της BYD να συνδέει καινοτομία και έμπνευση», δήλωσε η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD. «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αφηγητών να ονειρευτεί πέρα από τα όρια και να μοιραστεί ουσιαστικές ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο».

Ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan, πρόσθεσε: «Η εμπλοκή των brands στις παραγωγές μας επιτρέπει να καινοτομούμε σε μεγάλη κλίμακα και να επενδύουμε σε φιλόδοξα projects τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προάγοντας την αριστεία στη δημιουργικότητα και την παγκόσμια ανάπτυξη».

Η συμφωνία BYD–Mediawan αναδεικνύει μια νέα προσέγγιση συνεργασιών ανάμεσα στη βιομηχανία της τεχνολογίας και του περιεχομένου, φέρνοντας στο προσκήνιο την ισχυρή σύνδεση μεταξύ καινοτομίας, δημιουργικότητας και διεθνούς πολιτιστικής επιρροής.