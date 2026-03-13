Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Άγιου Έρωτα».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00.

Δευτέρα 16 Μαρτίου

Η απόδραση της Σοφίας από το σπίτι της Θάλειας προκαλεί πανικό και ο πατήρ Νικόλαος με τη Χλόη προσπαθούν να τη βρουν πριν συμβεί το χειρότερο.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι της Χριστίνας και έρχεται αντιμέτωπη με τον Χάρη, την Αναστασία και το μωρό τους, προκαλώντας ένταση και φόβο.

Παράλληλα, η Χριστίνα ανακαλύπτει παράνομα εμπορεύματα στον πρώην οίκο ανοχής και πιέζει τον Στέφανο και τον Πέτρο να της πουν την αλήθεια. Εκείνοι αναγκάζονται να της ομολογήσουν τη σκληρή αλήθεια για τη συμμετοχή τους σε λαθρεμπόριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Παύλος συνεχίζει τα σκοτεινά παιχνίδια εξουσίας, απειλώντας τον Γεράσιμο. Την ίδια στιγμή, η Σμαρώ, αγανακτισμένη από την τελευταία επίθεση της Σοφίας στην κόρη της, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, με τρόπο που θα οδηγήσει την ένταση στα άκρα…

Τρίτη 17 Μαρτίου

Το σοκ από την «επίθεση» της Σμαρώς, οδηγεί τη Θάλεια και τον Ηλία στην απόφαση της άμεσης επιστροφής της Σοφίας στην κλινική.

Η Χριστίνα, παρά την αρχική της οργή προς τον Πέτρο και τον Στέφανο για την εμπλοκή τους στα κοντραμπάντα, τους δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσουν προσωρινά τον πρώην οίκο ανοχής ως αποθήκη για τα παράνομα φορτία.

Την ίδια στιγμή, ο Γεράσιμος αποκαλύπτει στον Αργύρη πως είναι ο παλιός έρωτας της Δώρας και πως ήρθε για να τη διεκδικήσει, ενώ η Δώρα με την προτροπή της Χλόης, καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της και να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της.

Την ίδια ώρα, η Δέσποινα αποκαλύπτει στον πατέρα Νικόλαο το σχέδιό της να στηρίξει προσχηματικά τον Παύλο, μόνο και μόνο για να στραφεί εναντίον του την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, ο Νικηφόρος αρχίζει να υποψιάζεται διαρροή από το εσωτερικό της χωροφυλακής.

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Ο Αντρέας ενημερώνει την Θάλεια για την πρόθεση του Παύλου να της επιστρέψει την περιουσία της και να δεχτεί το διαζύγιο.

Ο Παύλος συνοδεύει τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να τη βοηθήσει να το σκάσει από εκεί. Όμως, μια κίνησή του προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Η Χλόη ζητάει από τον πατέρα Νικόλαο να πάνε μαζί στην Αθήνα, για να σταματήσουν το σχέδιο του πατέρα της.

Ο πατέρας Νικόλαος προτείνει κάτι στον Νικηφόρο, που μπορεί να προκαλέσει την πτώση του Παύλου. Εν τω μεταξύ, ο Γεράσιμος αντιμετωπίζει την απόρριψη της Δώρας και ταυτόχρονα, πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από τον Βαζούρα.

Ο Κυριάκος ανακοινώνει στην Ελένη πως ο Ηλίας έφυγε εκτάκτως για Αθήνα και παράλληλα, την ξαφνιάζει με μια κίνησή του.

Η Δώρα προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση της στον Αργύρη, αλλά εκείνος είναι πολύ πληγωμένος.

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Ο Παύλος ενημερώνει τον Ηλία ότι η Σοφία του ζήτησε να τη φυγαδεύσει από το Δρομοκαΐτειο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του.

Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φτάνουν άδικα στην Αθήνα για να προλάβουν τη «φυγάδευση», μιας και ο Παύλος όχι μόνο δεν την επιχείρησε, αλλά βοήθησε να αποτραπεί.

Στη Στέρνα, ο Αργύρης διαλύεται από την αδυναμία της Δώρας να τον διαλέξει ξεκάθαρα απέναντι στον Γεράσιμο, ενώ η ίδια η Δώρα βυθισμένη στις αναμνήσεις των δυο αυτών σχέσεων δυσκολεύεται να αποφασίσει.

Η Δέσποινα περιποιείται τον τραυματισμένο Γεράσιμο και γεμάτη θυμό και μίσος για τον Παύλο αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση.

Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα στο σπίτι της Αγγέλας με σκοπό να μοιραστεί μαζί του το μεγάλο μυστικό του Στέφανου και του Πέτρου.

Ενώ ο Νικηφόρος αναγκάζει την Άννα να πάνε στο σινεμά μαζί και να δείξουν σε όλους ότι είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι!