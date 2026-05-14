Η τρίτη σεζόν του «House of the Dragon», της prequel σειράς «Game of Thrones» του HBO, πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς και πρόσφατα αποκαλύφθηκε ένα νέο βίντεο με στιγμές από τα παρασκήνια, όπου μέλη του καστ υπόσχονται «άφθονη δράση» και «εκπληκτικές» μάχες, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας ναυμαχίας που αρχικά επρόκειτο να αποτελέσει την κορύφωση της δεύτερης σεζόν, αλλά μεταφέρθηκε στην αρχή της τρίτης.

Στο βίντεο κάνουν μια σύντομη εμφάνιση τρεις νέοι χαρακτήρες, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood», στο οποίο βασίζεται η σειρά. Πρόκειται για την Alysanne «Black Aly» Blackwood (Annie Shapero), τον Roderick «Roddy the Ruin» Dustin (Tommy Flanagan) και τον Torrhen Manderly (Dan Fogler).

Και οι τρεις αυτοί χαρακτήρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον «Χορό των Δράκων», τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ταργκάριεν, που θα δούμε στα νέα επεισόδια.



Παράλληλα, οι κεντρικοί πρωταγωνιστές της σειράς, προσπαθούν με κάθε λέξη τους να μας δώσουν μια γεύση για τις επικές μάχες, το χάος και την καταστροφή που θα δούμε στην τρίτη σεζόν.

{https://youtu.be/6VAzs6SA5p8?si=rLa795LOjILoc7RZ}

Η τρίτη σεζόν ξεκινά από εκεί που σταμάτησε η δεύτερη, με έναν καταστροφικό και αιματηρό πόλεμο να απειλεί το μέλλον του Westeros.

Σημειώνεται ότι η επερχόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια τα οποία -όπως και συνέβη και με τους προηγούμενους κύκλους- θα προβάλλονται εβδομαδιαία.

Στα νέα επεισόδια επιστρέφει όλο το βασικό καστ της σειράς: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, κ.ά.



H τρίτη -προτελευταία- σεζόν του House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ στις 21 Ιουνίου.