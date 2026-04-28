To HBO έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του House of The Dragon, αποκαλύπτοντας συγχρόνως και την ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς, η οποία είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζετε.
Ο τρίτος κύκλος του prequel του Game of Thrones θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει.
Η τρίτη σεζόν ξεκινά από εκεί που σταμάτησε η δεύτερη, με έναν καταστροφικό και αιματηρό πόλεμο να απειλεί το μέλλον του Westeros.
Σημειώνεται ότι η επερχόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια τα οποία -όπως και συνέβη και με τους προηγούμενους κύκλους- θα προβάλλονται εβδομαδιαία.
{https://youtu.be/5X1dMFuHZhc?si=ltfqkFaI6wXRm3M0}
Στα νέα επεισόδια επιστρέφει όλο το βασικό καστ της σειράς: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, κ.ά.
Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι το House of The Dragon βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones». Η σειρά επικεντρώνεται στον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάριεν, γνωστό και ως ο Χορός των Δράκων.
Όπως έχει αναφερθεί αυτή θα είναι η προτελευταία σεζόν του House of The Dragon, καθώς αναμένεται να ρίξει τίτλους τέλους μετά την επόμενη, τέταρτη σεζόν.