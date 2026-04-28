Η τρίτη σεζόν του House of The Dragon θα κυκλοφορήσει στον Ιούνιο.

To HBO έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του House of The Dragon, αποκαλύπτοντας συγχρόνως και την ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς, η οποία είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζετε.

Ο τρίτος κύκλος του prequel του Game of Thrones θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει.

Η τρίτη σεζόν ξεκινά από εκεί που σταμάτησε η δεύτερη, με έναν καταστροφικό και αιματηρό πόλεμο να απειλεί το μέλλον του Westeros.

Σημειώνεται ότι η επερχόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια τα οποία -όπως και συνέβη και με τους προηγούμενους κύκλους- θα προβάλλονται εβδομαδιαία.

{https://youtu.be/5X1dMFuHZhc?si=ltfqkFaI6wXRm3M0}



Στα νέα επεισόδια επιστρέφει όλο το βασικό καστ της σειράς: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, κ.ά.

Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι το House of The Dragon βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones». Η σειρά επικεντρώνεται στον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάριεν, γνωστό και ως ο Χορός των Δράκων.



Όπως έχει αναφερθεί αυτή θα είναι η προτελευταία σεζόν του House of The Dragon, καθώς αναμένεται να ρίξει τίτλους τέλους μετά την επόμενη, τέταρτη σεζόν.