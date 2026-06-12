Ο Τραμπ μίλησε για συμφωνία με το Ιράν, στην οποία όμως το Ισράηλ δεν έχει κανέναν λόγο.

Το Ισραήλ δεν είναι «μέρος» της συμφωνίας για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και κάπως έτσι αλλάζει η δυναμική της πολυδιαφημισμένης «φιλίας» Τραμπ- Μπίμπι.

Ο Τραμπ άδειασε τον Νετανιάχου και επί της ουσίας μίλησε για συμφωνία με το Ιράν σε ανάρτησή του, η οποία ενδεχομένως κατά τα λεγόμενά του να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Στην ανάρτησή του δήλωσε πως η συμφωνία εγκρίθηκε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «τις ΗΠΑ, το Ισραήλ» κλπ θεωρώντας δεδομένο - αν όχι αδιαφορώντας- αν συμφωνεί ο Νετανιάχου ή όχι.

Στην ανάρτησή του το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανέφερε πως ο Νετανιάχουν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το «αναδυόμενο» μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε απόψε το βράδυ με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σχετικά με το αναδυόμενο μνημόνιο κατανόησης (MOU) με το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Παρόλο που το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την αφαίρεση του εμπλουτισμένου υλικού (ουρανίου), τον εξοπλισμό των υποδομών εμπλουτισμού, τους περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του πράκτορες στην περιοχή» αναφέρει η ανάρτηση.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2065170119160906188}

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Η έκπληξη του Νετανιάχου

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 news ότι το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί για οριστικοποιημένη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διαψεύδοντας οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους τον Τραμπ. Η ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Trurth Social που αναφέρει ξεκάθαρα πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη εξέπληξε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν γνώριζε καμία επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, είπε η πηγή στο CNN, ή οποιαδήποτε έγκριση μιας συμφωνίας, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανακοινώσεις Τραμπ.

{https://x.com/clashreport/status/2065163474167124000}

Μετά από δύο διαδοχικές νύχτες αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και τις νέες απειλές για νέα πιο σκληρά πλήγματα, ο Νετανιάχου είχε συγκαλέσει μια περιορισμένη συζήτηση για την ασφάλεια το βράδυ της Πέμπτης με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας και ορισμένους από τους υπουργούς του. Ο Τραμπ έκανε ανάρτηση σχετικά με την πιθανή συμφωνία ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρισκόταν σε αυτή τη συζήτηση.

Η ανάρτηση Τραμπ

Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης και το έκανε κατά τον προσφιλή του τρόπο, μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ ενημέρωσε πως λόγω των εξελίξεων ακύρωσε τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σημείωσε ωστόσο ότι μέχρι να υπογράψουν συμφωνία με το Ιράν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε ισχύ.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ,της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Πρόσθεσε ακόμα πως «ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συναλλαγής - Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Την ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος

{https://x.com/WhiteHouse/status/2065125847921500545}