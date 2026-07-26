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Και για τα δύο περιστατικά την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Τη ζωή τους έχασαν δύο υπήκοοι Βουλγαρίας σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πρωί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Ε.Ο.Τ. Αλεξανδρούπολης, 73χρονος υπήκοος Βουλγαρίας.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστρια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Δελφίνι » Αλεξανδρούπολης 82χρονος υπήκοος Βουλγαρίας.

Στον 82χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και εν συνεχεία διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.