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Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 66ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη πληγώνεται από την συμπεριφορά του Άγγελου, η Ιουλία προσπαθεί να πείσει τους εργάτες του Φωκά να καταθέσουν υπερ του, η Ασπασία κάνει μια σοβαρή κουβέντα με τον Σταύρο, η Πολυξένη επηρεάζεται από την επίσκεψη της μητέρας της και η Μαγδαληνή προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι.

Η Μαγδαληνή προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, όμως απρόσμενες παρουσίες και παλιές εκκρεμότητες υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν έχει κλείσει οριστικά.

Η Ιουλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση και την οργή που ξεσπά γύρω από την υπόθεση του Φωκά, την ώρα που μια απρόβλεπτη εξέλιξη δημιουργεί ρωγμές στην εικόνα που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένη.

{https://www.youtube.com/watch?v=gXxa6qWdpdg}

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Η Πολυξένη αιφνιδιάζεται από την επίσκεψη της μητέρας της, φέρνοντας μαζί της οικειότητα αλλά και ερωτήματα που είχαν μείνει καιρό θαμμένα.

Η Μελισσάνθη, ανακουφισμένη από μια προσωρινή ηρεμία στην οικογένεια, βρίσκεται ξανά σε συναισθηματική αμηχανία μετά από μια συνάντηση με τον Άγγελο που την αναγκάζει να δει το παρελθόν της με άλλο μάτι.

Η Ασπασία και ο Σταύρος καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη οικογενειακή συζήτηση, καθώς η πραγματικότητα της σοβαρής ασθένειας της Στέλλας αλλάζει τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον.

Η Θεοδώρα στο σπίτι της κόρης της:

{https://www.youtube.com/watch?v=wr9ZnJh6fjw}

Η Ιουλία πείθει έναν εργάτη να καταθέσει υπέρ του Φωκά:

{https://www.youtube.com/watch?v=VC3gcCvArlI}

Ο Ιάκωβος πιάνει την Τερέζα να ψάχνει το γραφείο του

{https://www.youtube.com/watch?v=ltyXfIZoxh0}

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 με διπλό επεισόδιο και Παρασκευή στις 23:00.