Ο Γιάννης Πάριος, το 2021, προχώρησε σε μία δωρεά στο νοσοκομείο «Μεταξά». Όσα αποκάλυψε ο διοικητής Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Το γύρω του διαδικτύου κάνες τα τελευταία εικοσιτετράωρα η είδηση για τη δωρεά που είχε πραγματοποιήσει το 2021 στον νοσοκομείο «Μεταξά» ο Γιάννης Πάριος.

Ο ερμηνευτής, με τα έσοδα του τότε καινούργιου του δίσκου, είχε χαρίσει στο νοσοκομείο δύο κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ωστόσο είχε επιλέξει να μην δημοσιοποιηθεί η είδηση περαιτέρω στα Μέσα Ενημέρωσης.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, μίλησε για την πράξη ανθρωπιάς του καλλιτέχνη αποκαλύπτοντας την άγνωστη ιστορία πίσω από αυτή.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο ένας πρόσωπο από το κοντινό περιβάλλον του Γιάννη Πάριου νοσηλευόταν δίνοντας μάχη για την υγεία του.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

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«Είδα τις τελευταίες ημέρες να δημοσιεύεται σε κάποια διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα το θέμα της δωρεάς του Γιάννη Πάριου προς το νοσοκομείο «Μεταξά». Μου ήρθαν στο μυαλό εκείνες οι στιγμές. Δύσκολες στιγμές κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν ο αγαπημένος μας ερμηνευτής επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Μεταξά». Τον υποδέχθηκα στην πύλη του νοσοκομείου και γεμάτος αγάπη προς τον συνάνθρωπο μας έκανε αυτή την εκπληκτική δωρεά των δύο κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας».

«Τότε δεν είχαμε επεκταθεί. Δεν ήθελε ο ίδιος βέβαια. Γνωρίζουμε και τη σεμνότητα και την ταπεινότητά του. Εγώ, ήμουν σε θέση να γνωρίζω ότι αυτή η δωρεά προήλθε από μία δοκιμασία ενός αγαπημένου του προσώπου η οποία τον έκανε ακόμα πιο ευαίσθητο στο θέμα της υγείας. Ξέρω παρ’ όλα αυτά και από την αγαπημένη μας Πάρο ότι βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ κόσμο. Και γι’ αυτό, όλοι οι Παριανοί τον αγαπούν πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους δικούς μας ασθενείς. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη όταν διάβασα αυτές τις αναδημοσιεύσεις γιατί εκείνο το διάστημα σκεφτόμουν πολύ έντονα να του κάνουμε πρόσκληση να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Πιστεύω στο άμεσο μέλλον θα έχουμε τη χαρά να τον υποδεχθούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής του νοσοκομείου.

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