Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουϊζίδου καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουϊζίδου το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κάθε ένας από την πλευρά του απάντησε στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα και στην περίοδο των γυρισμάτων της διαχρονικής σειράς των «Απαράδεκτων».

Αρχικά ωστόσο, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, εξέφρασε τη χαρά του σχετικά με το γεγονός ότι φέτος επέλεξε να μην εργαστεί:

«Ήταν υπεράνω των δυνάμεών μου. Δεν είχα κουραστεί, είχα ένα θέμα και δεν μπόρεσα να δουλέψω. Χάρηκα πολύ που έκατσα. Πάρα πολύ. Εγώ είμαι ιδεολόγος τεμπέλης. Δεν ήξερα ότι είμαι τεμπέλης, όταν για πρώτη φορά έκατσα έπαιζα ρακέτες, τάβλι και διάβαζα. Δεν πρόσεχα τον εαυτό μου, με τη μηχανή. Ούτε τώρα τον προσέχω ιδιαίτερα. Από τότε που έκανα παιδί κάπως μαζεύτηκα».

Από τη δική της πλευρά η Ρένια Λουϊζίδου, απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το αν ποτέ έχει περάσει μία περίοδο που να μην θέλει να εργαστεί ανέφερε: «Βέβαια! Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Όσο και να την αγαπάς τη δουλειά που κάνεις, δεν νομίζω ότι θα ήθελα ποτέ να κάνω κάτι άλλο. Έχω αισθανθεί όμως και την καταπίεση του να μην ξέρω πώς να διαχειριστώ τη ζωή μου. Να ζήσω σε άλλους ρυθμούς. Μεγαλώνοντας μου βγαίνει πιο πολύ αυτό. Αισθάνομαι ότι πάνε τα πράγματα πολύ γρήγορα για το γούστο μου. Και η ζωή έχει αλλάξει και εγώ μεγάλωσα. Και πολλές φορές η ένταση που δημιουργεί αυτή η δουλειά μου δημιουργεί την ανάγκη να πω ότι δεν δουλεύω».

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Η αποκάλυψη του Σπύρου Παπαδόπουλου για τους «Απαράδεκτους»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης οι δύο ηθοποιοί, μίλησαν για την διαχρονική σειρά των «Απαράδεκτων» στην οποία πρωταγωνιστούσαν.

Σχετικά με το συγκεκριμένο σίριαλ, ο Σπύρος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι αρχικά είχε απορριφθεί από το κανάλι, ενώ εστίασε και στην ιδέα πίσω από τη σύλληψη που είχε άμεση σχέση με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου:

«Εγώ τους «Απαράδεκτους» πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω… Είχα ξεκινήσει το «Εκμέκ παγωτό», υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι και μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ. Τελευταία στιγμή υποχώρησαν και το κάναμε… Θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα αν δεν είχε γίνει. Δεν θυμάμαι τίποτα από τους «Απαράδεκτους»…».

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο ήθελε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη σειρά. Όπως εξήγησε υπήρξε μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του ίδιου και της Δήμητρας Παπαδοπούλου:

«Με τη Δημητρούλα είχαμε μπλέξει τότε στο θέατρο και έπεσε πολύ έρωτας. Κολλάγαμε πολύ. Έκανε την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή και την κάναμε μαζί και ήταν ακριβώς αυτό. Ένα ζευγάρι. Αυτό οδήγησε στους «Απαράδεκτους». Επειδή με τη Δημητρούλα είχαμε δέσει πολύ, μου λέει καν’ το και λέω γιατί να μην το κάνω. Μετά μου είπαν να μην το κάνω. Δεν είχα και κανέναν καημό γιατί δεν ήξερα. Μετά μάλλον επέμενε η Δήμητρα, ο Ράλλης, δεν ξέρω ποιος επέμενε και είπε το κανάλι εντάξει».

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