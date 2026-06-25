Ο Χρύσανθος Πανάς στον καναπέ του «Στούντιο 4», μίλησε για την γνωριμία του με τον σχεδιαστή μόδας και για τη συνεργασία του με τις εκδόσεις Assouline.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, ο Χρύσανθος Πανάς, ο οποίος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε σε ορισμένες άγνωστες πτυχές του εαυτού του, στην αρχή της καριέρας του, στη γνωριμία του με τον σχεδιαστή μόδας Valentino και τη συνεργασία του με την Assouline.

«Στούντιο 4» - Ποιος είναι ο Χρύσανθος Πανάς

Ο Χρύσανθος Πανάς, είναι έλληνας επιχειρηματίας και συγγραφέας του βιβλίου Greek Islands του εκδοτικού οίκου της Assouline που έχει ανακηρυχτεί και ως μέρος πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ είναι και ιδιοκτήτης του Island Resort.

Μιλώντας για την αρχή της καριέρας του και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εξελιχθεί μαζί με τον αδερφό του στον τομέα της επιχειρηματικότητας, διευκρίνισε ότι τα πρώτα του βήματα τα έκανε όταν βρισκόταν στην ηλικία των 20 ετών, παρέα με τον αδερφό του: «Ήταν ένα παιδικό όνειρο. Την επιχειρηματική σκέψη την είχε ο αδερφός μου αλλά αυτό προέκυψε μέσα στον όμιλο της Βουλιαγμένης που είχε πάντα ένας Ναυτικός Όμιλος. Κάποια στιγμή πρότειναν να κάνουμε ένα μικρό μπαρ και ήθελα τα παιδιά των μελών να μείνουν μέσα στον Ναυτικό για να είναι πιο υγιής…»

«Ξεκινήσαμε με αυτό το μικρό μπαρ… Από μικρός εμένα μου άρεσε να αναλαμβάνω τα πάρτι… Το στήσαμε με μία παιδική αφέλεια και όταν χάσαμε τον πατέρα μας αποφασίσαμε να το κάνουμε δουλειά. Αν δεν είχε ‘φύγει’ ο μπαμπάς εγώ θα ήμουν στη ναυτιλία…», εξήγησε χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας για την έναρξη της καριέρα του.

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Όπως εξήγησε, μερικά χρόνια από την ημέρα που άνοιξαν το πρώτο τους μπαρ, πήραν την απόφαση να στήσουν το νέο μαγαζί σε ένα πιο απομονωμένο μέρος. Το 1994, δημιουργήθηκε το Island.

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Η αποκάλυψη του Χρύσανθου Πανά για την γνωριμία του με τον Valentino

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο επιχειρηματίας μίλησε για την γνωριμία του με τον Valentino και την συνεργασία του με τις εκδόσεις Assouline. Όπως εξήγησε η πρώτη σύνδεση με τον εκδοτικό οίκο έγινε λόγω της σχέσης του με τον σχεδιαστή μόδας.

«Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ο Valentino… Τον γνώρισα μέσα από προσκλήσεις και κοινών γνωστών. Εγώ επέμεινα και του είπα ότι πρέπει να έρθει να δει την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τότε αυτοί πήγαιναν μόνο με το σκάφος στα νησιά. Κάποια στιγμή έρχεται σε εμάς και άρχισα να τον ξεναγώ και να του δείχνω», εξήγησε αρχικά και στη συνέχεια μίλησε για το πώς προέκηυψε η συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο:

«Εγώ ήξερα τα βιβλία που είχε γράψει και ο ίδιος και τον παρακάλεσα να με φέρει σε επαφή με την Assouline. Το βιβλίο μου, το Greek Islands μπήκε αρχικά στην UNESCO γιατί έχει μέσα ιστορικά στοιχεία. Όταν πρωτοήρθα σε επαφή με αυτούς… στην αρχή πήγα για την ‘Αθηναϊκή Ριβιέρα’, ήταν διστακτικοί τότε και είπαν μετά ότι αν δεν ήταν ο Valentino δεν θα είχαν ασχοληθεί».

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