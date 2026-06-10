Ο Γιώργος Μαργαρίτης μίλησε για την νέα γενιά τραγουδιστών.

Μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Μαργαρίτης στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

Ο λαϊκός ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στον Δημήτρη Σταρόβα, την προσωπική του σταδιοδρομία, το γιο του, αλλά και την επιθυμία του να ξεκουραστεί πλέον από τη νυχτερινή ζωή.

«Όλα τα κρατάω, δεν πετάω τίποτα και οι καλές και οι κακές στιγμές. Πάνω από όλα τους απλούς ανθρώπους. Κοντεύω 60 χρόνια στη νύχτα. Είναι δύναμη μεγάλη», δήλωσε αρχικά αναφερόμενος στην καριέρα του.

Στη συνέχεια μίλησε για τη νέα γενιά τραγουδιστών σημειώνοντας τις διαφορές που εντοπίζει σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές: «Για εμένα πλέον αυτά, δεν είναι μπουζουξίδικα. Μία φορά την εβδομάδα τί μπουζουξίδικο να είναι. Οι τραγουδιστές τι φταίνε; Αυτό είναι το μέλλον και η εποχή τους. Μην περιμένεις όμως να έχουν τον ίδιο καημό και τον πόνο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τα έχουν και όλα. Πρώτα αγοράζουν μικρόφωνα, ρούχα αμάξια και μετά γίνονται τραγουδιστές. Εμείς δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για του καλλιτέχνες που έχουν επιλέξει να αποσυρθούν από τα φώτα της δημοσιότητας και τις εμφανίσεις τους ανέφερε: «Και εγώ θέλω σιγά – σιγά να ξεκουράζομαι, αλλά δεν με αφήνουν. Είμαι ένας διαφορετικός τραγουδιστής, μερακλής τραγουδιστής που τον χρειάζεται ο έλληνας».

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