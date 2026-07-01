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Ο Βίκτορ Γουίλις, frontman των Village People, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Πέθανε ο Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστής των Village People, μετά από μια «σύντομη, επιθετική ασθένεια», σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook. O τραγουδιστής πέθανε χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου.

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Γεννημένος στο Τέξας το 1951, ο Γουίλις ήταν ιδρυτικό μέλος και βασικός τραγουδιστής των Village People.

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Μερικά από τα μεγαλύτερα χιτ του συγκροτήματος περιλαμβάνουν τα «YMCA», «Go West» και «In The Navy».

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Ο Γουίλις αποχώρησε από το συγκρότημα το 1983 αλλά επέστρεψε το 2017 μετά από χρόνια νομικών μαχών για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του γκρουπ.

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Τα τελευταία χρόνια, οι Village People έχουν προσελκύσει την προσοχή λόγω του Ντόναλντ Τραμπ και του διάσημου χορού του «YMCA». Μάλιστα, το συγκρότημα είναι ένα από τα αγαπημένα του Τραμπ.

Ο Γουίλις αρχικά ζήτησε από τον Τραμπ να μην χρησιμοποιήσει τη μουσική των Village People, αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και το συγκρότημα άνοιξε το Turning Point USA προς τιμήν της δεύτερης ορκωμοσίας του, πέρυσι.