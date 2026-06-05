Ο ηθοποιός είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό από τον ρόλο του ως Rupert Mannion στο «Ted Lasso».

Σε ηλικία 72 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άντονι Χεντ, που πρωταγωνίστησε ως Rupert Giles στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer».

«Πέθανε ήσυχα από επιπλοκές λόγω της πνευμονίας, περιτριγυρισμένος από φίλους του» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι κόρες του Έιμι και Ντέιζι Χεντ.

«Πάντα, ήταν και πάντα θα είναι τιμή και προνόμιο για εμάς που ήμασταν κόρες του και ήμασταν μάρτυρες από πρώτο χέρι της επιρροής που είχε ο ίδιος και η δουλειά του σε τόσο πολλούς ανθρώπους συμπλήρωσαν στη δήλωσή τους.

«Γνωρίζουμε πόσο πολύ θα λείψει σε φίλους, συναδέλφους και φανς των παραγωγών στις οποίες συμμετείχε. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό που μπόρεσε να συνεργαστεί με τόσο εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους, σε τόσο υπέροχες παραγωγές, σε μια καριέρα που διήρκεσε αρκετές δεκαετίες. Η θλίψη μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κενό που αφήνει πίσω του, αλλά γνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του θα ζει στις παραγωγές στις οποίες συμμετείχε και στο κοινό που τις αγαπά. Πόσο τυχεροί είμαστε που γνωρίζουμε, πως μπορούμε να τον παρακολουθούμε να κάνει αυτό που ααπούσε, ακόμα και όταν δεν είναι πια μαζί μας» συμπλήρωσαν οι κόρες του.

Ποιος ήταν ο Άντονι Χεντ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο βρετανός ηθοποιός Άντονι Χεντ γεννήθηκε στο Κάμντεν του Λονδίνου και ξεκίνησε την καριέρα του με θεατρικούς ρόλους σε παραγωγές όπως οι στις παραστάσεις «Ερρίκος Ε΄», «Η Βεντάλια της Λαίδης Γουίντερμιρ» και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ως δρ Φρανκ-Ν-Φούρτερ στην παραγωγή του Γουέστ Εντ του 1990, «The Rocky Horror Show.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του ως Giles στην ταινία Buffy the Vampire Slayer, υποδυόμενος τον μέντορα του χαρακτήρα που υποδύθηκε η Sarah Michelle Gellar. Είχε επίσης έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο Little Britain, εμφανίστηκε στην παραγωγή του BBC για το Merlin, καθώς και σε κινηματογραφικούς ρόλους στις ταινίες The Iron Lady και The Inbetweeners Movie. Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε τον πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας Rupert Mannion στην ταινία Ted Lasso.