Ο Νίκος Παπαδάκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου ο Νίκος Παπαδάκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο, μίλησε για τη ζωή του, αναφέρθηκε στις επιλογές του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συνηθίζει να σκέφτεται, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι αποφεύγει να εκφράζει στο κοινό τις ανησυχίες του.

Με αφορμή τη συζήτηση, οι δύο συνομιλητές αναφέρθηκαν στην απόφαση του ηθοποιού να επιστρέψει από την Αμερική και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, μία απόφαση, που όπως είπε, μετάνιωσε:

«Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω σίγουρα, 100%, δεν θα έφευγα από την Αμερική… Ναι, το έχω μετανιώσει. Θα το άλλαζα 100%. Θα έπαιρνε μία άλλη τροπή η ζωή μου. Είχα μπει σε έναν χώρο που ήταν ωραίος…», εξήγησε ο Νίκος Παπαδάκης, και στη συνέχεια περιέγραψε τις συνθήκες που τον έκαναν να επιστρέψει καθώς του έγινε πρόταση για δουλειά σε τηλεοπτική εκπομπή.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός, μίλησε για την προσωπικότητά του και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την καθημερινότητά του:

«Είμαι ευχαριστημένος και με τα λίγα, να μου έρθουν τα πολλά, πολύ καλά να έρθουν και αυτά. Η ευτυχία όμως, αλλάζει συνεχώς. Δεν θα δείξω ποτέ πώς αισθάνομαι και τι έχω. Αυτό δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο που μας βλέπει, δεν αφορά και ανθρώπους που δεν είναι πάρα πολύ κοντά μου. Μπορεί να περνάω πάρα πολύ άσχημα και να μην το δείξω καθόλου… Δεν είναι όλα καλά στη ζωή μου. Τα δύσκολα προσπαθώ όμως να τα διορθώνω, και να προχωράω, δεν μου έχουν έρθει πολλά βολικά και συνεχώς προσπαθώ»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djad75r0m7rl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν κάνω τίποτα επιτηδευμένο, αυτό είμαι. Δεν μπορώ να κάνω παιχνίδια. Η τηλεόραση μου αρέσει. Θεωρώ ότι δεν είμαι ανταγωνιστικός, δεν θέλω εντάσεις…», κατέληξε ο Νίκος Παπαδάκης.